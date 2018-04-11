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أمانة الرياض توزّع 230.5 عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً

من النوع المنتج في مختبراتها المركزية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية

أعلنت أمانة الرياض عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجاناً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجاً له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض توزّع 230.5 عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً
سبق

أعلنت أمانة الرياض عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجاناً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجاً له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:12 PM

أمانة الرياض توزّع 230.5 عبوة معقم على المواطنين والمقيمين مجاناً

من النوع المنتج في مختبراتها المركزية وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,816

أعلنت أمانة الرياض عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجاناً على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجاً له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

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