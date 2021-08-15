احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
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"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-15
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
01:36 AM
"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
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