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"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة

احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

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"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
سبق

احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
01:36 AM

"العتيبي" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الشاب عبدالهادي بن عبدالرحمن العتيبي بزواجه مساء أمس في مكة المكرمة. واقتصر حفل الزواج على الأهل والعائلة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

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