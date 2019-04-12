"نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا

أعرب عن أمله في استعادة الثقة مع واشنطن

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.

وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".