"نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا
أعرب عن أمله في استعادة الثقة مع واشنطن
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".
النفط
"نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-12
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:55 PM
"نوفاك": أمريكا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا
أعرب عن أمله في استعادة الثقة مع واشنطن
ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة مستعدة لخفض إنتاجها النفطي 2-3 ملايين برميل يوميًا.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "نوفاك"، قبيل اجتماع "أوبك+"، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي ما يصل إلى ست مرات خلال الأسبوع الماضي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله أن تؤدي المحادثات مع الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة المتبادلة، مما يؤدي إلى استمرار حوار الطاقة، وفقًا لـ"رويترز".