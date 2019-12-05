"العنزي" يبحث مع مدير شرطة يدمة سُبُل تعزيز الخدمات الأمنية‎

ناقَشَ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة أمس، مع مدير شرطة المحافظة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة.

وجرى -خلال اللقاء- بحث تعزيز الجوانب الإيجابية وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطن والمقيم.