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"العنزي" يبحث مع مدير شرطة يدمة سُبُل تعزيز الخدمات الأمنية‎

ناقَشَ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة أمس، مع مدير شرطة المحافظة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة.

وجرى -خلال اللقاء- بحث تعزيز الجوانب الإيجابية وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطن والمقيم.

محافظ يدمة تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العنزي" يبحث مع مدير شرطة يدمة سُبُل تعزيز الخدمات الأمنية‎
سبق

ناقَشَ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة أمس، مع مدير شرطة المحافظة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة.

وجرى -خلال اللقاء- بحث تعزيز الجوانب الإيجابية وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطن والمقيم.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:59 AM

"العنزي" يبحث مع مدير شرطة يدمة سُبُل تعزيز الخدمات الأمنية‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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ناقَشَ محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة أمس، مع مدير شرطة المحافظة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة.

وجرى -خلال اللقاء- بحث تعزيز الجوانب الإيجابية وأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطن والمقيم.

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