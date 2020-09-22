النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 552 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1185 خلال الـ24 ساعة الماضية

المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يستقبل 3 آلاف اتصال ووصفة طبية خلال جائحة كورونا

ضمن جهود المملكة في التصدّي للفيروس

قال المشرف على المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجد السهلي: إن المركز استقبل أكثر من ١٥٠٠ اتصال طبي، وصرف أكثر من ١٦٠٠ وصفة طبية، خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم، بالتعاون مع المركز الطبي، صباح اليوم، بعنوان "جهود المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا"، في مبنى السنة التحضيرية، بمشاركة الدكتور إلياس عابد العوفي.

وأضاف "السهلي" أن رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، يتابع بشكل مستمر الوضع الطبي لمنسوبي الجامعة والطلاب خلال الجائحة، وحرص على مكافحة الوباء والفحص المستمر في جميع مرافق الجامعة، وتعقيم كل المباني والإدارات والوحدات.

ولفت "السهلي" إلى أنه تم تخصيص مبنى الوحدة الخامسة للحجر الصحي، والذي يتكون من 80 غرفة مستقلة، كما تم إيواء 340 طالبًا منذ بداية الأزمة وتوفير جميع احتياجاتهم من رعاية طبية وخدمات غذائية وغيرها على مدار 24 ساعة.

وتم استقبال نحو 1500 اتصال لجميع التخصصات في المركز الطبي، وصرف أكثر من 1600 وصفة طبية من خلال مبادرة إيصال الأدوية داخل الجامعة وخارجها لطلاب ومنسوبي الجامعة وعائلاتهم.

وشارك المركز الطبي، باتباع البروتوكول المعد لحجاج هذا العام؛ حيث تم فحص 129 طالبًا حجوا هذا العام للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأكد تأجيل مواعيد العيادات الخارجية، والاقتصار على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق بوابات الجامعة وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها فترة الحجر الكلي، وتعقيم المركز الطبي والوحدات السكنية ومرافق الجامعة بشكل دوري، وعمل حلقات توعوية طبية صوتية تم بثها على حساب الجامعة في منصة تويتر للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك نصائح وإرشادات لمن لديهم أمراض مزمنة وكيفية التعامل مع الجائحة.

كما استعرض "السهلي" جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية تعاملها مع الأزمات السابقة في مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها، موضحًا أن المركز الطبي كان ولا يزال يُعِدّ تقارير يومية منذ بداية الأزمة، وتحويل الحالات المشتبه بها لعمل الفحص ومن ثم عزلهم والمخالطين لهم بوحدة العزل لحين ظهور النتيجة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يستقبل 3 آلاف اتصال ووصفة طبية خلال جائحة كورونا
سبق

قال المشرف على المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجد السهلي: إن المركز استقبل أكثر من ١٥٠٠ اتصال طبي، وصرف أكثر من ١٦٠٠ وصفة طبية، خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم، بالتعاون مع المركز الطبي، صباح اليوم، بعنوان "جهود المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا"، في مبنى السنة التحضيرية، بمشاركة الدكتور إلياس عابد العوفي.

وأضاف "السهلي" أن رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، يتابع بشكل مستمر الوضع الطبي لمنسوبي الجامعة والطلاب خلال الجائحة، وحرص على مكافحة الوباء والفحص المستمر في جميع مرافق الجامعة، وتعقيم كل المباني والإدارات والوحدات.

ولفت "السهلي" إلى أنه تم تخصيص مبنى الوحدة الخامسة للحجر الصحي، والذي يتكون من 80 غرفة مستقلة، كما تم إيواء 340 طالبًا منذ بداية الأزمة وتوفير جميع احتياجاتهم من رعاية طبية وخدمات غذائية وغيرها على مدار 24 ساعة.

وتم استقبال نحو 1500 اتصال لجميع التخصصات في المركز الطبي، وصرف أكثر من 1600 وصفة طبية من خلال مبادرة إيصال الأدوية داخل الجامعة وخارجها لطلاب ومنسوبي الجامعة وعائلاتهم.

وشارك المركز الطبي، باتباع البروتوكول المعد لحجاج هذا العام؛ حيث تم فحص 129 طالبًا حجوا هذا العام للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأكد تأجيل مواعيد العيادات الخارجية، والاقتصار على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق بوابات الجامعة وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها فترة الحجر الكلي، وتعقيم المركز الطبي والوحدات السكنية ومرافق الجامعة بشكل دوري، وعمل حلقات توعوية طبية صوتية تم بثها على حساب الجامعة في منصة تويتر للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك نصائح وإرشادات لمن لديهم أمراض مزمنة وكيفية التعامل مع الجائحة.

كما استعرض "السهلي" جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية تعاملها مع الأزمات السابقة في مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها، موضحًا أن المركز الطبي كان ولا يزال يُعِدّ تقارير يومية منذ بداية الأزمة، وتحويل الحالات المشتبه بها لعمل الفحص ومن ثم عزلهم والمخالطين لهم بوحدة العزل لحين ظهور النتيجة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:34 PM

المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يستقبل 3 آلاف اتصال ووصفة طبية خلال جائحة كورونا

ضمن جهود المملكة في التصدّي للفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
18

قال المشرف على المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجد السهلي: إن المركز استقبل أكثر من ١٥٠٠ اتصال طبي، وصرف أكثر من ١٦٠٠ وصفة طبية، خلال جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم، بالتعاون مع المركز الطبي، صباح اليوم، بعنوان "جهود المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا"، في مبنى السنة التحضيرية، بمشاركة الدكتور إلياس عابد العوفي.

وأضاف "السهلي" أن رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، يتابع بشكل مستمر الوضع الطبي لمنسوبي الجامعة والطلاب خلال الجائحة، وحرص على مكافحة الوباء والفحص المستمر في جميع مرافق الجامعة، وتعقيم كل المباني والإدارات والوحدات.

ولفت "السهلي" إلى أنه تم تخصيص مبنى الوحدة الخامسة للحجر الصحي، والذي يتكون من 80 غرفة مستقلة، كما تم إيواء 340 طالبًا منذ بداية الأزمة وتوفير جميع احتياجاتهم من رعاية طبية وخدمات غذائية وغيرها على مدار 24 ساعة.

وتم استقبال نحو 1500 اتصال لجميع التخصصات في المركز الطبي، وصرف أكثر من 1600 وصفة طبية من خلال مبادرة إيصال الأدوية داخل الجامعة وخارجها لطلاب ومنسوبي الجامعة وعائلاتهم.

وشارك المركز الطبي، باتباع البروتوكول المعد لحجاج هذا العام؛ حيث تم فحص 129 طالبًا حجوا هذا العام للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأكد تأجيل مواعيد العيادات الخارجية، والاقتصار على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق بوابات الجامعة وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها فترة الحجر الكلي، وتعقيم المركز الطبي والوحدات السكنية ومرافق الجامعة بشكل دوري، وعمل حلقات توعوية طبية صوتية تم بثها على حساب الجامعة في منصة تويتر للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك نصائح وإرشادات لمن لديهم أمراض مزمنة وكيفية التعامل مع الجائحة.

كما استعرض "السهلي" جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا، وكيفية تعاملها مع الأزمات السابقة في مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها، موضحًا أن المركز الطبي كان ولا يزال يُعِدّ تقارير يومية منذ بداية الأزمة، وتحويل الحالات المشتبه بها لعمل الفحص ومن ثم عزلهم والمخالطين لهم بوحدة العزل لحين ظهور النتيجة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,247
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,977
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة