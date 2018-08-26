النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدير العقارية" تبيع أرض "أرجوان رد سي" بجدة بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال

نظَّمت لبيعها "مزاد النخبة" وشهد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين

حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا باهرًا في بيع أرض "أرجوان رد سي"، درة من درر عقارات "شركة سعودي أوجيه المحدودة" في مدينة جدة، بقيمة مالية تجاوزت مليارًا و300 مليون ريال، وذلك خلال "مزاد النخبة" الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء في قاعة ليلتي بمدينة جدة، تحت إشراف أمينَي إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة، الدكتور محمد فداء بهجت، وأسعد صالح باسودان.

وشهد المزاد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين للظفر بالأرض التي تمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترًا مربعًا، وتتمتع بالعديد من المميزات، أهمها الموقع الاستراتيجي الحيوي في قلب حي الشاطئ الفاخر مكتمل الخدمات شمال مدينة جدة، بإطلالة مُباشرة على الواجهة البحرية، والملاصق لمجمع "رد سي" مول، علاوة على تمركزه بين طريقَي "الملك عبدالعزيز" و"الأمير فيصل بن فهد"؛ هو ما وفّر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة، ومنح أرض "أرجوان رد سي" قيمة استثمارية عالية، وجعل منها فرصة استثنائية للاستثمار العقاري الناجح.

وتعليقًا على نجاح المزاد صرَّح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، قائلاً: "إن بيع أرض (أرجوان رد سي) خلال زمن قياسي، وبمبلغ مالي كبير، يؤكد أهمية هذا المشروع، ورغبة رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري في الاستثمار بمنطقة شمال جدة التي تعتبر من أفضل مناطق عروس البحر الأحمر للاستثمار العقاري نظرًا لما تتمتع به من مقومات وخدمات ترفع من جودة الحياة فيها، وتجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية الناجحة".

وأكد سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المخططات العقارية التي تتميز بمواقعها الحيوية والاستراتيجية، وتلبي رغبات المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يبحثون عن تنمية أعمالهم، وتحقيق أحلامهم.

ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة، مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تعمل على جذب المستثمرين، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن شركة أدير العقارية نجحت في تسويق العديد من المشاريع العقارية المهمة في مختلف مناطق المملكة، وتحظى بثقة الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين في صناعة العقار؛ ما جعلها من أهم شركات التسويق العقاري بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أدير العقارية" تبيع أرض "أرجوان رد سي" بجدة بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال
سبق

حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا باهرًا في بيع أرض "أرجوان رد سي"، درة من درر عقارات "شركة سعودي أوجيه المحدودة" في مدينة جدة، بقيمة مالية تجاوزت مليارًا و300 مليون ريال، وذلك خلال "مزاد النخبة" الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء في قاعة ليلتي بمدينة جدة، تحت إشراف أمينَي إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة، الدكتور محمد فداء بهجت، وأسعد صالح باسودان.

وشهد المزاد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين للظفر بالأرض التي تمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترًا مربعًا، وتتمتع بالعديد من المميزات، أهمها الموقع الاستراتيجي الحيوي في قلب حي الشاطئ الفاخر مكتمل الخدمات شمال مدينة جدة، بإطلالة مُباشرة على الواجهة البحرية، والملاصق لمجمع "رد سي" مول، علاوة على تمركزه بين طريقَي "الملك عبدالعزيز" و"الأمير فيصل بن فهد"؛ هو ما وفّر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة، ومنح أرض "أرجوان رد سي" قيمة استثمارية عالية، وجعل منها فرصة استثنائية للاستثمار العقاري الناجح.

وتعليقًا على نجاح المزاد صرَّح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، قائلاً: "إن بيع أرض (أرجوان رد سي) خلال زمن قياسي، وبمبلغ مالي كبير، يؤكد أهمية هذا المشروع، ورغبة رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري في الاستثمار بمنطقة شمال جدة التي تعتبر من أفضل مناطق عروس البحر الأحمر للاستثمار العقاري نظرًا لما تتمتع به من مقومات وخدمات ترفع من جودة الحياة فيها، وتجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية الناجحة".

وأكد سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المخططات العقارية التي تتميز بمواقعها الحيوية والاستراتيجية، وتلبي رغبات المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يبحثون عن تنمية أعمالهم، وتحقيق أحلامهم.

ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة، مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تعمل على جذب المستثمرين، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن شركة أدير العقارية نجحت في تسويق العديد من المشاريع العقارية المهمة في مختلف مناطق المملكة، وتحظى بثقة الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين في صناعة العقار؛ ما جعلها من أهم شركات التسويق العقاري بالمملكة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:42 PM

"أدير العقارية" تبيع أرض "أرجوان رد سي" بجدة بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال

نظَّمت لبيعها "مزاد النخبة" وشهد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,563

حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا باهرًا في بيع أرض "أرجوان رد سي"، درة من درر عقارات "شركة سعودي أوجيه المحدودة" في مدينة جدة، بقيمة مالية تجاوزت مليارًا و300 مليون ريال، وذلك خلال "مزاد النخبة" الذي نظمته الشركة اليوم الأربعاء في قاعة ليلتي بمدينة جدة، تحت إشراف أمينَي إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة، الدكتور محمد فداء بهجت، وأسعد صالح باسودان.

وشهد المزاد تنافسًا شديدًا بين رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين للظفر بالأرض التي تمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترًا مربعًا، وتتمتع بالعديد من المميزات، أهمها الموقع الاستراتيجي الحيوي في قلب حي الشاطئ الفاخر مكتمل الخدمات شمال مدينة جدة، بإطلالة مُباشرة على الواجهة البحرية، والملاصق لمجمع "رد سي" مول، علاوة على تمركزه بين طريقَي "الملك عبدالعزيز" و"الأمير فيصل بن فهد"؛ هو ما وفّر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة، ومنح أرض "أرجوان رد سي" قيمة استثمارية عالية، وجعل منها فرصة استثنائية للاستثمار العقاري الناجح.

وتعليقًا على نجاح المزاد صرَّح متعب آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، قائلاً: "إن بيع أرض (أرجوان رد سي) خلال زمن قياسي، وبمبلغ مالي كبير، يؤكد أهمية هذا المشروع، ورغبة رجال الأعمال وشركات التطوير العقاري في الاستثمار بمنطقة شمال جدة التي تعتبر من أفضل مناطق عروس البحر الأحمر للاستثمار العقاري نظرًا لما تتمتع به من مقومات وخدمات ترفع من جودة الحياة فيها، وتجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية الناجحة".

وأكد سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل المخططات العقارية التي تتميز بمواقعها الحيوية والاستراتيجية، وتلبي رغبات المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يبحثون عن تنمية أعمالهم، وتحقيق أحلامهم.

ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة، مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تعمل على جذب المستثمرين، وتعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن شركة أدير العقارية نجحت في تسويق العديد من المشاريع العقارية المهمة في مختلف مناطق المملكة، وتحظى بثقة الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين في صناعة العقار؛ ما جعلها من أهم شركات التسويق العقاري بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة