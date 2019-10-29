السليتي يشارك في تدريبات الاتفاق .. والمالكي: سنسعى للظفر بالنقاط الثلاث

أكد مساعد مدرب الاتفاق أحمد المالكي أهمية مباراة فريقه عندما يحل ضيفًا على فريق الفيحاء مشددًا على أن لاعبي فريقه عاقدون العزم على تحقيق الفوز لمواصلة التقدم في سلم الدوري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المالكي في بداية حديثه :” نعي جيدًا أهمية المباراة وقوة الفريق المستضيف، والتي تتطلب الظفر بالنقاط الثلاث، وذلك لتعزيز ثقافة الفوز ولاسيما بعد الفوز الذي حققه فريقنا الأسبوع الماضي على العدالة“.

وأضاف : ”لقد استعددنا جيدًا خلال أسبوع كامل ولدينا الثقة الكاملة بلاعبي فريقنا للظهور بصورة قوية وتتويج ذلك بالنقاط الثلاث“.

من جانب آخر أكد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الاتفاق عبد الله الصالح أن فريقه سيخوض المواجهة من أجل الفوز على الفيحاء، مشيرًا إلى أنهم يدركون صعوبة المباراة، مضيفًا أن الثقة كبيرة بلاعبي الاتفاق لاستمرار نغمة الانتصارات التي ستُسهم في مزيد من الثقة بشكل أكبر في الفريق.

ميدانيًا أجرى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريبه الرئيس اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي الذي ركز على الجانب التكتيكي، فبعد حركات الإحماء طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، ثم أجرى الفريق المناورة الرئيسة على كامل الملعب، واختتم بتنفيذ بعض اللاعبين تدريبًا على الكرات الثابتة.

وفي سياق متصل شهد المران مشاركة التونسي نعيم السليتي لأول مرة بعد مباراة العدالة في جزء من التدريب بعد تجاوزه الاختبارات الطبية.

وعلى صعيد آخر يغادر الفريق ظهر يوم الأربعاء إلى المجمعة وذلك استعدادًا لخوض مواجهة الفيحاء يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



