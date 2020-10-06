النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم قياديون بمناصب عليا .. "الدولية للموارد البشرية" تسهم في توظيف السعوديين عبر IHR JOBS

فكرة التطبيق هي الأولى من نوعها.. تخلصت من السيرة الذاتية الورقية باستخدام تقنيات عدة

أسهمت منتجات الشركة الدولية للموارد البشرية في توظيف أكثر من 90% من الشباب السعوديين؛ من بينهم نسبة كبيرة من القياديين في المناصب العليا، من إجمالي الوظائف المعروضة على تطبيقIHR JOBS https://ihrjobs.com/

هذا وتعد فكرة التطبيق الأولى من نوعها بحيث تم التخلص من السيرة الذاتية الورقية تماماً واستخدام سيرة ذاتية إلكترونية تتناسب مع العصر التقني الحديث، بما في ذلك استخدام تقنية الفيديو سواءً في عرض السيرة الذاتية او المقابلة الشخصية.

حيث كان التطبيق سبّاقاً في تطبيق المقابلات الشخصية عن بعد من خلال تسجيل مقطع فيديو أو الدخول في محادثة مباشرة صوت وصورة من خلال تقنيات حديثة تجعل عملية التوظيف أكثر احترافية في وقت قصير.

الشركة الدولية للموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بينهم قياديون بمناصب عليا .. "الدولية للموارد البشرية" تسهم في توظيف السعوديين عبر IHR JOBS
سبق

أسهمت منتجات الشركة الدولية للموارد البشرية في توظيف أكثر من 90% من الشباب السعوديين؛ من بينهم نسبة كبيرة من القياديين في المناصب العليا، من إجمالي الوظائف المعروضة على تطبيقIHR JOBS https://ihrjobs.com/

هذا وتعد فكرة التطبيق الأولى من نوعها بحيث تم التخلص من السيرة الذاتية الورقية تماماً واستخدام سيرة ذاتية إلكترونية تتناسب مع العصر التقني الحديث، بما في ذلك استخدام تقنية الفيديو سواءً في عرض السيرة الذاتية او المقابلة الشخصية.

حيث كان التطبيق سبّاقاً في تطبيق المقابلات الشخصية عن بعد من خلال تسجيل مقطع فيديو أو الدخول في محادثة مباشرة صوت وصورة من خلال تقنيات حديثة تجعل عملية التوظيف أكثر احترافية في وقت قصير.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:34 PM

بينهم قياديون بمناصب عليا .. "الدولية للموارد البشرية" تسهم في توظيف السعوديين عبر IHR JOBS

فكرة التطبيق هي الأولى من نوعها.. تخلصت من السيرة الذاتية الورقية باستخدام تقنيات عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,250

أسهمت منتجات الشركة الدولية للموارد البشرية في توظيف أكثر من 90% من الشباب السعوديين؛ من بينهم نسبة كبيرة من القياديين في المناصب العليا، من إجمالي الوظائف المعروضة على تطبيقIHR JOBS https://ihrjobs.com/

هذا وتعد فكرة التطبيق الأولى من نوعها بحيث تم التخلص من السيرة الذاتية الورقية تماماً واستخدام سيرة ذاتية إلكترونية تتناسب مع العصر التقني الحديث، بما في ذلك استخدام تقنية الفيديو سواءً في عرض السيرة الذاتية او المقابلة الشخصية.

حيث كان التطبيق سبّاقاً في تطبيق المقابلات الشخصية عن بعد من خلال تسجيل مقطع فيديو أو الدخول في محادثة مباشرة صوت وصورة من خلال تقنيات حديثة تجعل عملية التوظيف أكثر احترافية في وقت قصير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,518
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة