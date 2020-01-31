كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.
"الزائدي" يكرم مدير التعليم المستمر بمكة المكرمة
نظير جهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول
كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.
اعلان
"الزائدي" يكرم مدير التعليم المستمر بمكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-31
31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
11:36 PM
"الزائدي" يكرم مدير التعليم المستمر بمكة المكرمة
نظير جهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول
كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
3,149
91 مليار ..
29 يناير
9,269
70 مليار ..
26 أكتوبر
16,715
53.8 مليار
31 يوليو
38,362
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة
ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟
عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟
صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!
عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!
ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون
زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!
صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!
عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ
سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف
بدر الغامدي