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"الزائدي" يكرم مدير ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة

نظير جهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول

كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة ‫التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.

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"الزائدي" يكرم مدير ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة
سبق

كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة ‫التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
11:36 PM

"الزائدي" يكرم مدير ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة

نظير جهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرم مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مدير إدارة ‫التعليم المستمر مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي لجهوده المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1441 هـ.

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