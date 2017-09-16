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بأخطاء لاعبيه وقرارات مدربه.. النصر يودع دوري أبطال آسيا

خسر بثلاثية من أمام السد القطري في مباراة الإياب

عجز فريق النصر الأول لكرة القدم عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ٣-١، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف.

ودفع فيتوريا مدرب النصر ثمن ركونه للدفاع أغلب فترات المباراة بالإضافة لتأخر تغييراته في الشوط الثاني.

أحرز هدف النصر الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة ٣٣ من كرة ثابتة بينما تمكن السد من تحقيق ثلاثية أحرزها اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة ٢٦ من زمن الشوط الأول، وحسن الهيدوس من تسديدة عند الدقيقة ٥٩ قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء ليعبر السد إلى دور النصف النهائي من البطولة.

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بأخطاء لاعبيه وقرارات مدربه.. النصر يودع دوري أبطال آسيا
سبق

عجز فريق النصر الأول لكرة القدم عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ٣-١، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف.

ودفع فيتوريا مدرب النصر ثمن ركونه للدفاع أغلب فترات المباراة بالإضافة لتأخر تغييراته في الشوط الثاني.

أحرز هدف النصر الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة ٣٣ من كرة ثابتة بينما تمكن السد من تحقيق ثلاثية أحرزها اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة ٢٦ من زمن الشوط الأول، وحسن الهيدوس من تسديدة عند الدقيقة ٥٩ قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء ليعبر السد إلى دور النصف النهائي من البطولة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:55 PM

بأخطاء لاعبيه وقرارات مدربه.. النصر يودع دوري أبطال آسيا

خسر بثلاثية من أمام السد القطري في مباراة الإياب

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
118
10,608

عجز فريق النصر الأول لكرة القدم عن التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته من مستضيفه فريق السد القطري في مباراة الإياب بنتيجة ٣-١، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف.

ودفع فيتوريا مدرب النصر ثمن ركونه للدفاع أغلب فترات المباراة بالإضافة لتأخر تغييراته في الشوط الثاني.

أحرز هدف النصر الوحيد في اللقاء اللاعب عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة ٣٣ من كرة ثابتة بينما تمكن السد من تحقيق ثلاثية أحرزها اللاعب أكرم عفيف عند الدقيقة ٢٦ من زمن الشوط الأول، وحسن الهيدوس من تسديدة عند الدقيقة ٥٩ قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء ليعبر السد إلى دور النصف النهائي من البطولة.

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