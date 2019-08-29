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"مدني الباحة" ينهي حملة الكشف على المباني والحافلات التعليمية

بمتابعة مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نفّذت إدارة السلامة بالدفاع المدني بالباحة، حملة الكشف عن المنشآت التعليمية وحافلات نقل الطالبات، قبل انطلاق العام الدراسي 1441هـ، وبمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تهدف هذه الحملة إلى الكشف على جميع المباني التعليمية، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها، وأنها تعمل بشكل جيد وجاهزة حال حدوث طارئ، لا سمح الله، والتي تشمل حافلات نقل الطلبة وتعليمات وإرشادات القيادة الآمنة لها".

كما جرى التأكد من عدم وجود أي مصادر للخطر تهدد سلامة أبنائنا الطلاب، والتي شملت جميع مباني التعليم، بقسمَيْها "بنين وبنات"، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأضاف: "تأتي هذه الحملة انطلاقًا من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التعليمية".

وأثنى العميد "البسامي" على تعاون الإدارة العامة للتعليم في تسهيل مهام فريق العمل، داعيًا الله للجميع بالسلامة، ومتمنيًا لكل الوسط التعليمي من قادة مدارس ومعلمين وإداريين وطلاب بنين وبنات؛ كل التوفيق.

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"مدني الباحة" ينهي حملة الكشف على المباني والحافلات التعليمية
سبق

نفّذت إدارة السلامة بالدفاع المدني بالباحة، حملة الكشف عن المنشآت التعليمية وحافلات نقل الطالبات، قبل انطلاق العام الدراسي 1441هـ، وبمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تهدف هذه الحملة إلى الكشف على جميع المباني التعليمية، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها، وأنها تعمل بشكل جيد وجاهزة حال حدوث طارئ، لا سمح الله، والتي تشمل حافلات نقل الطلبة وتعليمات وإرشادات القيادة الآمنة لها".

كما جرى التأكد من عدم وجود أي مصادر للخطر تهدد سلامة أبنائنا الطلاب، والتي شملت جميع مباني التعليم، بقسمَيْها "بنين وبنات"، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأضاف: "تأتي هذه الحملة انطلاقًا من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التعليمية".

وأثنى العميد "البسامي" على تعاون الإدارة العامة للتعليم في تسهيل مهام فريق العمل، داعيًا الله للجميع بالسلامة، ومتمنيًا لكل الوسط التعليمي من قادة مدارس ومعلمين وإداريين وطلاب بنين وبنات؛ كل التوفيق.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
06:54 PM

"مدني الباحة" ينهي حملة الكشف على المباني والحافلات التعليمية

بمتابعة مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نفّذت إدارة السلامة بالدفاع المدني بالباحة، حملة الكشف عن المنشآت التعليمية وحافلات نقل الطالبات، قبل انطلاق العام الدراسي 1441هـ، وبمتابعة مباشرة من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير بن سعد البسامي.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تهدف هذه الحملة إلى الكشف على جميع المباني التعليمية، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها، وأنها تعمل بشكل جيد وجاهزة حال حدوث طارئ، لا سمح الله، والتي تشمل حافلات نقل الطلبة وتعليمات وإرشادات القيادة الآمنة لها".

كما جرى التأكد من عدم وجود أي مصادر للخطر تهدد سلامة أبنائنا الطلاب، والتي شملت جميع مباني التعليم، بقسمَيْها "بنين وبنات"، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأضاف: "تأتي هذه الحملة انطلاقًا من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة الأرواح والممتلكات داخل المنشآت التعليمية".

وأثنى العميد "البسامي" على تعاون الإدارة العامة للتعليم في تسهيل مهام فريق العمل، داعيًا الله للجميع بالسلامة، ومتمنيًا لكل الوسط التعليمي من قادة مدارس ومعلمين وإداريين وطلاب بنين وبنات؛ كل التوفيق.

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