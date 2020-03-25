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شاهد .. مسح حراري وحث على البقاء بالمنازل لمرتادي الطريق السياحي بميسان

في حملة توعوية نفذها مستشفى المحافظة بمشاركة الشرطة والمرور والبلدية

نفذَ مستشفى ميسان العام ممثلاً في عدة فرق تطوعية وبمشاركة الشرطة والمرور، ممثلاً في قسم مرور حداد، والبلدية، حملةً توعوية من خلال التمركز بإحدى النقاط على الطريق السياحي بجوار الكلية التقنية بمحافظة ميسان.

وتفصيلاً، تهدف الحملة التي تابعتها "سبق" إلى المسح الحراري لرواد الطريق، وبث الرسائل التوعوية في التقيد بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ووزارة الصحة، حيث تضمنت الحث على البقاء في المنازل، والابتعاد عن التجمعات والمناسبات، وعدم المصافحة، والطرق المُثلى لغسيل وتعقيم الأيدي، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطرًا في نقل العدوى.

وجاءت تلك الحملة بمتابعة من محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم مدير مستشفى ميسان الاختصاصي فهد بن سعود الحارثي الشكر لجميع الجهات المشاركة، وقال: العمل تناغمي ومنظم ويهدف لأن يكون المواطن والمقيم هو خط الدفاع الأول بتقيده بالتعليمات الصادرة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة الداخلية والمبنية على أوامر ولي الأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كما وجّه رسالة إلى زملائه "أبطال الصحة" يشكرهم على جهودهم وتفانيهم خدمةً للدين ثم الوطن والملك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

الطائف مستشفى ميسان العام فيروس كورونا الجديد

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شاهد .. مسح حراري وحث على البقاء بالمنازل لمرتادي الطريق السياحي بميسان
سبق

نفذَ مستشفى ميسان العام ممثلاً في عدة فرق تطوعية وبمشاركة الشرطة والمرور، ممثلاً في قسم مرور حداد، والبلدية، حملةً توعوية من خلال التمركز بإحدى النقاط على الطريق السياحي بجوار الكلية التقنية بمحافظة ميسان.

وتفصيلاً، تهدف الحملة التي تابعتها "سبق" إلى المسح الحراري لرواد الطريق، وبث الرسائل التوعوية في التقيد بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ووزارة الصحة، حيث تضمنت الحث على البقاء في المنازل، والابتعاد عن التجمعات والمناسبات، وعدم المصافحة، والطرق المُثلى لغسيل وتعقيم الأيدي، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطرًا في نقل العدوى.

وجاءت تلك الحملة بمتابعة من محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم مدير مستشفى ميسان الاختصاصي فهد بن سعود الحارثي الشكر لجميع الجهات المشاركة، وقال: العمل تناغمي ومنظم ويهدف لأن يكون المواطن والمقيم هو خط الدفاع الأول بتقيده بالتعليمات الصادرة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة الداخلية والمبنية على أوامر ولي الأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كما وجّه رسالة إلى زملائه "أبطال الصحة" يشكرهم على جهودهم وتفانيهم خدمةً للدين ثم الوطن والملك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:39 PM

شاهد .. مسح حراري وحث على البقاء بالمنازل لمرتادي الطريق السياحي بميسان

في حملة توعوية نفذها مستشفى المحافظة بمشاركة الشرطة والمرور والبلدية

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فهد العتيبي - الطائف
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نفذَ مستشفى ميسان العام ممثلاً في عدة فرق تطوعية وبمشاركة الشرطة والمرور، ممثلاً في قسم مرور حداد، والبلدية، حملةً توعوية من خلال التمركز بإحدى النقاط على الطريق السياحي بجوار الكلية التقنية بمحافظة ميسان.

وتفصيلاً، تهدف الحملة التي تابعتها "سبق" إلى المسح الحراري لرواد الطريق، وبث الرسائل التوعوية في التقيد بكل التوجيهات والتعليمات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ووزارة الصحة، حيث تضمنت الحث على البقاء في المنازل، والابتعاد عن التجمعات والمناسبات، وعدم المصافحة، والطرق المُثلى لغسيل وتعقيم الأيدي، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشكل خطرًا في نقل العدوى.

وجاءت تلك الحملة بمتابعة من محافظ ميسان، محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني.

وقدم مدير مستشفى ميسان الاختصاصي فهد بن سعود الحارثي الشكر لجميع الجهات المشاركة، وقال: العمل تناغمي ومنظم ويهدف لأن يكون المواطن والمقيم هو خط الدفاع الأول بتقيده بالتعليمات الصادرة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة الداخلية والمبنية على أوامر ولي الأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كما وجّه رسالة إلى زملائه "أبطال الصحة" يشكرهم على جهودهم وتفانيهم خدمةً للدين ثم الوطن والملك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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