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تتويج الفرس "اعصمانيه" بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد

"أرهب" يحقق المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة

توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، الفرس "اعصمانيه" للمالك فهد فريح العنزي والمدرب خشان الشلاقي، الفائز بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد.

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حققت الفرس في الشوط الأول «بنت سمايا» المركز الأول للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال البراء المحيميدي.

وكسب الشوط الثاني «عناية المقدم » للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيال سليمان الحديبي.

فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «ضحضاح» للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيّال سليمان الحديبي.

وحقق الجواد «أرهب» للمالك مطني عبدالرحمن والمدرب محمود فلاح الرشيدي والخيال طلال التريباني المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تتويج الفرس "اعصمانيه" بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد
سبق

توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، الفرس "اعصمانيه" للمالك فهد فريح العنزي والمدرب خشان الشلاقي، الفائز بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد.

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حققت الفرس في الشوط الأول «بنت سمايا» المركز الأول للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال البراء المحيميدي.

وكسب الشوط الثاني «عناية المقدم » للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيال سليمان الحديبي.

فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «ضحضاح» للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيّال سليمان الحديبي.

وحقق الجواد «أرهب» للمالك مطني عبدالرحمن والمدرب محمود فلاح الرشيدي والخيال طلال التريباني المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:50 PM

تتويج الفرس "اعصمانيه" بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد

"أرهب" يحقق المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة

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منصور الشلاقي - حائل
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توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، الفرس "اعصمانيه" للمالك فهد فريح العنزي والمدرب خشان الشلاقي، الفائز بكأس الحفل الثاني عشر بالخيال خالد الرويشد.

وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط على مسافة 2000م إذ حققت الفرس في الشوط الأول «بنت سمايا» المركز الأول للمالك عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال البراء المحيميدي.

وكسب الشوط الثاني «عناية المقدم » للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيال سليمان الحديبي.

فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «ضحضاح» للمالك سلمان صايل الشلاقي والمدرب منصور سلمان الشلاقي بالخيّال سليمان الحديبي.

وحقق الجواد «أرهب» للمالك مطني عبدالرحمن والمدرب محمود فلاح الرشيدي والخيال طلال التريباني المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة.

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