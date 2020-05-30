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"أمانة جدة" تُغلق 23 محلاً لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

لليوم الثالث على التوالي وبعد رصدها من قِبل مراقبي البلديات

أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثالث من بدء المرحلة الأولى 23 محلاً تجاريًا ما بين مطاعم وتموينات وكافتيريات خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نُفذت اليوم السبت على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 23 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تُغلق 23 محلاً لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثالث من بدء المرحلة الأولى 23 محلاً تجاريًا ما بين مطاعم وتموينات وكافتيريات خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نُفذت اليوم السبت على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 23 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:39 PM

"أمانة جدة" تُغلق 23 محلاً لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية

لليوم الثالث على التوالي وبعد رصدها من قِبل مراقبي البلديات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة لليوم الثالث من بدء المرحلة الأولى 23 محلاً تجاريًا ما بين مطاعم وتموينات وكافتيريات خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نُفذت اليوم السبت على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 23 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني" أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، بدأت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة منذ الخميس بداية تطبيق المرحلة الأولى، وشددت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأضاف: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية".

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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