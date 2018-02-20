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"دُلني للأعمال" يحتضن المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة

الإعلان عن الفائزين التسعة خلال الحفل الختامي "ستارت سمارت"

يستضيف مركز دلني للأعمال -أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية– يوم 27 فبراير القادم، المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية في مدينة الرياض، وذلك بحضور 45 فريقًا مؤهلًا للنهائيات في فئات المنافسة المختلفة للمسابقة لكي يتلقوا مزيدًا من التعليمات والإرشادات قبل جولة التحكيم الثانية في ١ مارس ٢٠١٨م، وجولة التحكيم النهائية والحفل الختامي الذي سيعقد يوم 3 مارس 2018م في فندق فور سيزونز الرياض على شرف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

وتأتي الاستضافة بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال التدريب وريادة الأعمال والاستشاريين، لتدريب الفرق المتأهلة على الجوانب الأساسية لتشكيل المشروع؛ بما في ذلك طرح الأفكار، وخطة السوق، وطريقة عرض المشروع حتى يتمكن المتأهلون من تعلم المبادئ الأساسية لأفضل طرق تقديم الفكرة أو المنتج ومدى أهمية الخدمة التي يمكن أن يقدمها المشروع، وبخاصة في ظل المنافسة المتصاعدة التي يعيشها السوق.

وستعقد دورة التحكيم الثانية في مركز دُلني للأعمال يوم 1 مارس 2018م؛ حيث سيقوم المتأهلون بعرض أفكارهم ومشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من خبراء الأعمال والأكاديميين محليًا وعربيًا الذين يرتكزون في تقييمهم للمشاريع والأفكار المطروحة على معايير المسابقة؛ وهي: مدى الإبداع، والقدرة على قابلية المشروع للتوسع والانتشار، وكيفية محافظة المؤسسة الاجتماعية والشركات الناشئة والأفكار على استدامتها المالية على المدى الطويل، ومدى استفادة المجتمع من المشروع وأثره الإيجابي في علاج تحدٍ قائم أو مستقبلي.

وبمناسبة الإعلان عن برنامج المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، قال المهندس علي السيار مدير عام مركز دُلني للأعمال: "يسعدنا أن نكون من الداعمين لهذه المسابقة، وأن يحتضن مركز دُلني للأعمال المخيمَ التدريبي لمجموعة من خيرة المبدعين وصانعي مستقبل ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؛ فرؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وهذه المسابقة تساهم في بناء مستقبل ريادة الأعمال في بلادنا ودعم الاقتصاد المحلي، وتتكامل بلا شك مع أهداف الرؤية".

ومن جهته قال المهندس محمد يحيى حكمي المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في مجتمع جميل: "بفضل جهود ودعم شركائنا نصل إلى هذه المرحلة المهمة من المنافسة؛ حيث يجتمع المشاركون المتأهلون للنهائيات في الرياض للمشاركة في مخيم تدريبي مكثف، وتلقي مزيد من التعليمات والإرشادات على أعلى المستويات؛ تتناول طبيعة أعمال المشاريع المستمرة في المسابقة. نتمنى حظًا سعيدًا للجميع وفخورون بما شهدناه من التزام وجهود من جميع المشاركين والداعمين لهذه المنافسة.

والجدير بالذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية تنظم بالشراكة مع زين السعودية ومركز دُلني للأعمال، وتتخطى قيمة جوائزها المالية 325 ألف ريال سعودي؛ حيث سيتم توزيعها على الفائزين التسعة؛ ثلاثة في كل مسار. وبالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى؛ منها: تلقي تدريب على أعلى المستويات، وتلقي إرشادات وتدريبات، والظهور في وسائل الإعلام، وفرص التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دُلني للأعمال" يحتضن المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة
سبق

يستضيف مركز دلني للأعمال -أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية– يوم 27 فبراير القادم، المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية في مدينة الرياض، وذلك بحضور 45 فريقًا مؤهلًا للنهائيات في فئات المنافسة المختلفة للمسابقة لكي يتلقوا مزيدًا من التعليمات والإرشادات قبل جولة التحكيم الثانية في ١ مارس ٢٠١٨م، وجولة التحكيم النهائية والحفل الختامي الذي سيعقد يوم 3 مارس 2018م في فندق فور سيزونز الرياض على شرف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

وتأتي الاستضافة بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال التدريب وريادة الأعمال والاستشاريين، لتدريب الفرق المتأهلة على الجوانب الأساسية لتشكيل المشروع؛ بما في ذلك طرح الأفكار، وخطة السوق، وطريقة عرض المشروع حتى يتمكن المتأهلون من تعلم المبادئ الأساسية لأفضل طرق تقديم الفكرة أو المنتج ومدى أهمية الخدمة التي يمكن أن يقدمها المشروع، وبخاصة في ظل المنافسة المتصاعدة التي يعيشها السوق.

وستعقد دورة التحكيم الثانية في مركز دُلني للأعمال يوم 1 مارس 2018م؛ حيث سيقوم المتأهلون بعرض أفكارهم ومشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من خبراء الأعمال والأكاديميين محليًا وعربيًا الذين يرتكزون في تقييمهم للمشاريع والأفكار المطروحة على معايير المسابقة؛ وهي: مدى الإبداع، والقدرة على قابلية المشروع للتوسع والانتشار، وكيفية محافظة المؤسسة الاجتماعية والشركات الناشئة والأفكار على استدامتها المالية على المدى الطويل، ومدى استفادة المجتمع من المشروع وأثره الإيجابي في علاج تحدٍ قائم أو مستقبلي.

وبمناسبة الإعلان عن برنامج المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، قال المهندس علي السيار مدير عام مركز دُلني للأعمال: "يسعدنا أن نكون من الداعمين لهذه المسابقة، وأن يحتضن مركز دُلني للأعمال المخيمَ التدريبي لمجموعة من خيرة المبدعين وصانعي مستقبل ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؛ فرؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وهذه المسابقة تساهم في بناء مستقبل ريادة الأعمال في بلادنا ودعم الاقتصاد المحلي، وتتكامل بلا شك مع أهداف الرؤية".

ومن جهته قال المهندس محمد يحيى حكمي المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في مجتمع جميل: "بفضل جهود ودعم شركائنا نصل إلى هذه المرحلة المهمة من المنافسة؛ حيث يجتمع المشاركون المتأهلون للنهائيات في الرياض للمشاركة في مخيم تدريبي مكثف، وتلقي مزيد من التعليمات والإرشادات على أعلى المستويات؛ تتناول طبيعة أعمال المشاريع المستمرة في المسابقة. نتمنى حظًا سعيدًا للجميع وفخورون بما شهدناه من التزام وجهود من جميع المشاركين والداعمين لهذه المنافسة.

والجدير بالذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية تنظم بالشراكة مع زين السعودية ومركز دُلني للأعمال، وتتخطى قيمة جوائزها المالية 325 ألف ريال سعودي؛ حيث سيتم توزيعها على الفائزين التسعة؛ ثلاثة في كل مسار. وبالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى؛ منها: تلقي تدريب على أعلى المستويات، وتلقي إرشادات وتدريبات، والظهور في وسائل الإعلام، وفرص التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال.‏

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:32 PM

"دُلني للأعمال" يحتضن المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة

الإعلان عن الفائزين التسعة خلال الحفل الختامي "ستارت سمارت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف مركز دلني للأعمال -أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية– يوم 27 فبراير القادم، المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية في مدينة الرياض، وذلك بحضور 45 فريقًا مؤهلًا للنهائيات في فئات المنافسة المختلفة للمسابقة لكي يتلقوا مزيدًا من التعليمات والإرشادات قبل جولة التحكيم الثانية في ١ مارس ٢٠١٨م، وجولة التحكيم النهائية والحفل الختامي الذي سيعقد يوم 3 مارس 2018م في فندق فور سيزونز الرياض على شرف معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار.

وتأتي الاستضافة بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال التدريب وريادة الأعمال والاستشاريين، لتدريب الفرق المتأهلة على الجوانب الأساسية لتشكيل المشروع؛ بما في ذلك طرح الأفكار، وخطة السوق، وطريقة عرض المشروع حتى يتمكن المتأهلون من تعلم المبادئ الأساسية لأفضل طرق تقديم الفكرة أو المنتج ومدى أهمية الخدمة التي يمكن أن يقدمها المشروع، وبخاصة في ظل المنافسة المتصاعدة التي يعيشها السوق.

وستعقد دورة التحكيم الثانية في مركز دُلني للأعمال يوم 1 مارس 2018م؛ حيث سيقوم المتأهلون بعرض أفكارهم ومشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من خبراء الأعمال والأكاديميين محليًا وعربيًا الذين يرتكزون في تقييمهم للمشاريع والأفكار المطروحة على معايير المسابقة؛ وهي: مدى الإبداع، والقدرة على قابلية المشروع للتوسع والانتشار، وكيفية محافظة المؤسسة الاجتماعية والشركات الناشئة والأفكار على استدامتها المالية على المدى الطويل، ومدى استفادة المجتمع من المشروع وأثره الإيجابي في علاج تحدٍ قائم أو مستقبلي.

وبمناسبة الإعلان عن برنامج المخيم التدريبي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، قال المهندس علي السيار مدير عام مركز دُلني للأعمال: "يسعدنا أن نكون من الداعمين لهذه المسابقة، وأن يحتضن مركز دُلني للأعمال المخيمَ التدريبي لمجموعة من خيرة المبدعين وصانعي مستقبل ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية؛ فرؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجته رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وهذه المسابقة تساهم في بناء مستقبل ريادة الأعمال في بلادنا ودعم الاقتصاد المحلي، وتتكامل بلا شك مع أهداف الرؤية".

ومن جهته قال المهندس محمد يحيى حكمي المدير التنفيذي للمبادرات الدولية وتطوير الأعمال في مجتمع جميل: "بفضل جهود ودعم شركائنا نصل إلى هذه المرحلة المهمة من المنافسة؛ حيث يجتمع المشاركون المتأهلون للنهائيات في الرياض للمشاركة في مخيم تدريبي مكثف، وتلقي مزيد من التعليمات والإرشادات على أعلى المستويات؛ تتناول طبيعة أعمال المشاريع المستمرة في المسابقة. نتمنى حظًا سعيدًا للجميع وفخورون بما شهدناه من التزام وجهود من جميع المشاركين والداعمين لهذه المنافسة.

والجدير بالذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية تنظم بالشراكة مع زين السعودية ومركز دُلني للأعمال، وتتخطى قيمة جوائزها المالية 325 ألف ريال سعودي؛ حيث سيتم توزيعها على الفائزين التسعة؛ ثلاثة في كل مسار. وبالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى؛ منها: تلقي تدريب على أعلى المستويات، وتلقي إرشادات وتدريبات، والظهور في وسائل الإعلام، وفرص التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال.‏

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