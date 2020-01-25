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"تعليما عنيزة والمذنب" تلغيان الطابور الصباحي وتؤخران الحصة الأولى

بسبب موجة البرد في منطقة القصيم

وجّه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي بإلغاء الطابور الصباحي، وتأخير الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك لما تعيشه القصيم من موجة قطبية قارسة هذه الأيام.

كما وجّه مدير تعليم المذنب بإلغاء الطابور وتأخير الحصة الأولى.

وقالت إدارة تعليم عنيزة في تغريدة لها: "نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، فقد وجّه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال يومَي الأحد والاثنين الموافق 1-2/ 6/ 1441هـ للساعة الـ8:30 صباحًا، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

وذكرت "تعليم المذنب": "حرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم المذنب، ولتجنب موجة البرد الشديدة المتوقعة مع صباح يوم غد، فقد وجّه مدير التعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

تعليم عنيزة تعليم المذنب تأخير بداية الدراسة عنيزة المذنب موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليما عنيزة والمذنب" تلغيان الطابور الصباحي وتؤخران الحصة الأولى
سبق

وجّه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي بإلغاء الطابور الصباحي، وتأخير الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك لما تعيشه القصيم من موجة قطبية قارسة هذه الأيام.

كما وجّه مدير تعليم المذنب بإلغاء الطابور وتأخير الحصة الأولى.

وقالت إدارة تعليم عنيزة في تغريدة لها: "نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، فقد وجّه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال يومَي الأحد والاثنين الموافق 1-2/ 6/ 1441هـ للساعة الـ8:30 صباحًا، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

وذكرت "تعليم المذنب": "حرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم المذنب، ولتجنب موجة البرد الشديدة المتوقعة مع صباح يوم غد، فقد وجّه مدير التعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:51 PM

"تعليما عنيزة والمذنب" تلغيان الطابور الصباحي وتؤخران الحصة الأولى

بسبب موجة البرد في منطقة القصيم

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
1
1,667

وجّه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي بإلغاء الطابور الصباحي، وتأخير الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال؛ وذلك لما تعيشه القصيم من موجة قطبية قارسة هذه الأيام.

كما وجّه مدير تعليم المذنب بإلغاء الطابور وتأخير الحصة الأولى.

وقالت إدارة تعليم عنيزة في تغريدة لها: "نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، فقد وجّه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال يومَي الأحد والاثنين الموافق 1-2/ 6/ 1441هـ للساعة الـ8:30 صباحًا، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

وذكرت "تعليم المذنب": "حرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم المذنب، ولتجنب موجة البرد الشديدة المتوقعة مع صباح يوم غد، فقد وجّه مدير التعليم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد".

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