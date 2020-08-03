5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218
عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.148
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.
فيروس كورونا الجديد
5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-03
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:17 PM
5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218
عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.148
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.
وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.