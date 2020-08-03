وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.

وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.

5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-03 أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة. وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود. وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:17 PM

5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.218 عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.148





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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.218 إصابة.

وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 32 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.148 حالة.