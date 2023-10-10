قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا. وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح". وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها". وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-10 قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.



وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".



وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".



وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 10:55 AM

بعد التطعيم ضد كورونا.. خبير يحدد الفترة اللازمة للتخلي عن الكمامة تتوقف على تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح





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قال خبير بعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يومًا على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.



وأضاف ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".



وتابع: "يجب الانتظار لمدة 21 يومًا على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه: هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا؟ إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعًا فلا يوجد داعٍ لاستخدام الكمامة، وإذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتداؤها".



وبحسب روسيا اليوم: في أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.