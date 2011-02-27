تعرَّف على المجلس الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).
تعرَّف على المجلس الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
السبيل رئيسًا والفوزان نائبًا وكوثر الأربش وغادة الغنيم ضمن الأعضاء
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).
تعرَّف على المجلس الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
السبيل رئيسًا والفوزان نائبًا وكوثر الأربش وغادة الغنيم ضمن الأعضاء
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).