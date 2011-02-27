صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).

تعرَّف على المجلس الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبدالله البرقاوي سبق 2018-02-26 صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439 11:32 PM

تعرَّف على المجلس الجديد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني السبيل رئيسًا والفوزان نائبًا وكوثر الأربش وغادة الغنيم ضمن الأعضاء





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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وذلك على النحو الآتي: (الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السبيل رئيسًا للمجلس، والدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان نائبًا للرئيس وأمينًا عامًّا للمركز. وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن إحسان بو حليقة، الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، الشيخ/ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، الدكتور/ زهير بن فهد الحارثي، الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن العرفج، الأستاذة/ كوثر بنت موسى الأربش، الأستاذة/ غادة بنت غنيم الغنيم، الدكتور/ محمد بن عبدالله العوين والأستاذ/ محمد بن عبدالله بن محمد الشريف).