"كورونا" يصيب 11.641 إيطالياً خلال يوم

تسجيل 270 وفاة جديدة

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 11.641 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ورصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأضافت الوزارة في إحصائية جديدة، أن إجمالي العدد العام لإصابات كورونا ارتفع إلى مستوى 2.636.738.

وبينت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 91273 حالة، وفقاً لـ "رويترز".