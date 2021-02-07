"كورونا" يصيب 11.641 إيطالياً خلال يوم
تسجيل 270 وفاة جديدة
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 11.641 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ورصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة في إحصائية جديدة، أن إجمالي العدد العام لإصابات كورونا ارتفع إلى مستوى 2.636.738.
وبينت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 91273 حالة، وفقاً لـ "رويترز".
"كورونا" يصيب 11.641 إيطالياً خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-07
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 11.641 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ورصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة في إحصائية جديدة، أن إجمالي العدد العام لإصابات كورونا ارتفع إلى مستوى 2.636.738.
وبينت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 91273 حالة، وفقاً لـ "رويترز".
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:48 PM
"كورونا" يصيب 11.641 إيطالياً خلال يوم
تسجيل 270 وفاة جديدة
أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 11.641 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ورصد 270 حالة وفاة ناجمة عن المرض.
وأضافت الوزارة في إحصائية جديدة، أن إجمالي العدد العام لإصابات كورونا ارتفع إلى مستوى 2.636.738.
وبينت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 91273 حالة، وفقاً لـ "رويترز".