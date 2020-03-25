تسلل إليها من إسرائيل.."كورونا" يودي بأولى ضحاياه في الأراضي الفلسطينية

المتوفاة في الستينات من عمرها وتعيش في الضفة الغربية

سجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، وهي امرأة في الستينات من عمرها تعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن السيدة كانت قد شعرت بأعراض وأدخلت إلى المستشفى.

وأضاف أن الإصابة جاءتها من المخالطين أو من العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعتقد أن لها أبناء يعملون في إسرائيل.