النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسلل إليها من إسرائيل.."كورونا" يودي بأولى ضحاياه في الأراضي الفلسطينية

المتوفاة في الستينات من عمرها وتعيش في الضفة الغربية

سجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، وهي امرأة في الستينات من عمرها تعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن السيدة كانت قد شعرت بأعراض وأدخلت إلى المستشفى.

وأضاف أن الإصابة جاءتها من المخالطين أو من العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعتقد أن لها أبناء يعملون في إسرائيل.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسلل إليها من إسرائيل.."كورونا" يودي بأولى ضحاياه في الأراضي الفلسطينية
سبق

سجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، وهي امرأة في الستينات من عمرها تعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن السيدة كانت قد شعرت بأعراض وأدخلت إلى المستشفى.

وأضاف أن الإصابة جاءتها من المخالطين أو من العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعتقد أن لها أبناء يعملون في إسرائيل.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:30 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:16 PM

تسلل إليها من إسرائيل.."كورونا" يودي بأولى ضحاياه في الأراضي الفلسطينية

المتوفاة في الستينات من عمرها وتعيش في الضفة الغربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,779

سجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الأربعاء)، وهي امرأة في الستينات من عمرها تعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن السيدة كانت قد شعرت بأعراض وأدخلت إلى المستشفى.

وأضاف أن الإصابة جاءتها من المخالطين أو من العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعتقد أن لها أبناء يعملون في إسرائيل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,302
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة