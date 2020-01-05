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"بومبيو": هناك احتمالات حقيقية لاستهداف إيران قوات أمريكية

نطاقها يشمل العراق وسوريا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أن هناك احتمالات حقيقية لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين، رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد، حسبما أوردت "الحرة".

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز " بين "بومبيو" أن إيران قد ترتكب خطأ وتتخذ قرار استهداف قوات عسكرية أمريكية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي إيران جنود أمريكيين قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": هناك احتمالات حقيقية لاستهداف إيران قوات أمريكية
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أن هناك احتمالات حقيقية لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين، رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد، حسبما أوردت "الحرة".

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز " بين "بومبيو" أن إيران قد ترتكب خطأ وتتخذ قرار استهداف قوات عسكرية أمريكية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:04 PM

"بومبيو": هناك احتمالات حقيقية لاستهداف إيران قوات أمريكية

نطاقها يشمل العراق وسوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أن هناك احتمالات حقيقية لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين، رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد، حسبما أوردت "الحرة".

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز " بين "بومبيو" أن إيران قد ترتكب خطأ وتتخذ قرار استهداف قوات عسكرية أمريكية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

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