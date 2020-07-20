سلطنة عمان تسجل 1739 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الشفاء في الكويت إلى 50.339

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 68.400 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 326 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 45.150 حالة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 652 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 50 ألفًا و339 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ652 من فيروس "كورونا"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.