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أمير الرياض يستقبل "الأسمري" ويتسلم تقريرًا عن خطة جامعة شقراء

استمع منه لشرح مفصل عن مراحل جائزة أمير المنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وقدم الدكتور الأسمري شرحًا مفصلاً عن المراحل التي مرت بها جائزة أمير منطقة الرياض وما تم إنجازه في هذا الشأن، والتي أطلقتها جامعة شقراء دعمًا وتشجيعًا للتميز العلمي، كما تسلم تقريرًا عن أبرز منجزات خطة جامعة شقراء الإستراتيجية 1438-1441 بعنوان "همة وإنجاز" التي حظيت بتدشين أمير منطقة الرياض لها قبل ثلاث سنوات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً .

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أمير الرياض يستقبل "الأسمري" ويتسلم تقريرًا عن خطة جامعة شقراء
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وقدم الدكتور الأسمري شرحًا مفصلاً عن المراحل التي مرت بها جائزة أمير منطقة الرياض وما تم إنجازه في هذا الشأن، والتي أطلقتها جامعة شقراء دعمًا وتشجيعًا للتميز العلمي، كما تسلم تقريرًا عن أبرز منجزات خطة جامعة شقراء الإستراتيجية 1438-1441 بعنوان "همة وإنجاز" التي حظيت بتدشين أمير منطقة الرياض لها قبل ثلاث سنوات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً .

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:43 PM

أمير الرياض يستقبل "الأسمري" ويتسلم تقريرًا عن خطة جامعة شقراء

استمع منه لشرح مفصل عن مراحل جائزة أمير المنطقة

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فلاح الجوفان - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وقدم الدكتور الأسمري شرحًا مفصلاً عن المراحل التي مرت بها جائزة أمير منطقة الرياض وما تم إنجازه في هذا الشأن، والتي أطلقتها جامعة شقراء دعمًا وتشجيعًا للتميز العلمي، كما تسلم تقريرًا عن أبرز منجزات خطة جامعة شقراء الإستراتيجية 1438-1441 بعنوان "همة وإنجاز" التي حظيت بتدشين أمير منطقة الرياض لها قبل ثلاث سنوات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً .

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