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رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مهاجم المسجدين: يستحق الصمت للأبد

جاسيندا أردرن: الصدمة الناتجة عن ذلك الحدث لن تشفى بسهولة

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن: إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".
جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة، الخميس، بحق المهاجم برينتون تارانت (29 عامًا) دون إمكانية الإفراج عنه؛ لإدانته بقتل 51 شخصًا في الهجومين الإرهابيين.
وقالت "أردرن" في بيان: إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدث لن تشفى بسهولة.
وأضافت: "ولكن آمل أن يكون هذا اليوم هو الأخير لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".
وعاقبت محكمة نيوزيلندية، "تارانت" منفذ مجزرة مسجديْ كرايست تشيرش، بالسجن المؤبد "دون عفو مشروط".
ويعني هذا الحكم أن السفاح تارانت سيقضي سجنه مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج عنه، وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزيلندا.
وهذا الحكم يرتبط بقتل 51 مسلمًا؛ بينما عوقب المتهم بالسجن 12 عامًا عن اتهامات بالشروع في قتل 40 آخرين.

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رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مهاجم المسجدين: يستحق الصمت للأبد
سبق

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن: إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".
جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة، الخميس، بحق المهاجم برينتون تارانت (29 عامًا) دون إمكانية الإفراج عنه؛ لإدانته بقتل 51 شخصًا في الهجومين الإرهابيين.
وقالت "أردرن" في بيان: إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدث لن تشفى بسهولة.
وأضافت: "ولكن آمل أن يكون هذا اليوم هو الأخير لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".
وعاقبت محكمة نيوزيلندية، "تارانت" منفذ مجزرة مسجديْ كرايست تشيرش، بالسجن المؤبد "دون عفو مشروط".
ويعني هذا الحكم أن السفاح تارانت سيقضي سجنه مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج عنه، وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزيلندا.
وهذا الحكم يرتبط بقتل 51 مسلمًا؛ بينما عوقب المتهم بالسجن 12 عامًا عن اتهامات بالشروع في قتل 40 آخرين.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:13 AM

رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مهاجم المسجدين: يستحق الصمت للأبد

جاسيندا أردرن: الصدمة الناتجة عن ذلك الحدث لن تشفى بسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن: إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".
جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة، الخميس، بحق المهاجم برينتون تارانت (29 عامًا) دون إمكانية الإفراج عنه؛ لإدانته بقتل 51 شخصًا في الهجومين الإرهابيين.
وقالت "أردرن" في بيان: إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدث لن تشفى بسهولة.
وأضافت: "ولكن آمل أن يكون هذا اليوم هو الأخير لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".
وعاقبت محكمة نيوزيلندية، "تارانت" منفذ مجزرة مسجديْ كرايست تشيرش، بالسجن المؤبد "دون عفو مشروط".
ويعني هذا الحكم أن السفاح تارانت سيقضي سجنه مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج عنه، وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزيلندا.
وهذا الحكم يرتبط بقتل 51 مسلمًا؛ بينما عوقب المتهم بالسجن 12 عامًا عن اتهامات بالشروع في قتل 40 آخرين.

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