بعد أحداث الهلال والنصر الأخيرة.. الهريفي يسعى للابتعاد عن المشهد الرياضي

قال لاعب النصر السابق فهد الهريفي إنه ينوي الانسحاب من المشهد الرياضي مؤقتًا، وعلل ذلك بعدم وجود ما يغري بالبقاء في ظل غياب الطرح المتزن والنظرة الفنية، وتسيُّد أصحاب اللسان "البذيء".

وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اليوم السبت، قال فيها: "لا شيء يغري للبقاء؛ اللسان البذيء يتسيَّد المشهد الرياضي". وأضاف: "مَن يمتلك الطرح المتزن والنظرة الفنية الثاقبة مغيَّب، وأفكر جديًّا بترك الوسط الرياضي إلى أن ينصلح الحال".

يأتي ذلك بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام غريمه التقليدي الهلال في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا بسبب التراشق الدائر بين مشجعي الفريقين على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية ديربي الرياض يوم الأربعاء الماضي الذي انتهى هلاليًّا (4-1).