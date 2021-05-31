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"الرياض" تتصدر مدن المنطقة العربية في الطموح والابتكار وريادة الأعمال

تقدمت عالمياً على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو

تصدرت الرياض قائمة المدن العربية من حيث حلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، وفق دراسة أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة، حيث حلت الرياض في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبريات العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وبذلك المركز، تقدمت الرياض على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية، كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة.

الدراسة اعتمدت على أرقام البيانات المفتوحة والإحصائيات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار، كما أخذت بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها: عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقميا حول حلول ريادة الأعمال.

وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13% في إجمالي التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من 2019 إلى 2020 ، في حين شهدت المملكة زيادة بنمو التمويل للشركات الناشئة بنسبة 55%، وخالفت المملكة الاتجاه العام لعدد الصفقات التمويلية لصالح تلك الشركات، إذ سجلت نموا بواقع 35% خلال عام 2020، في حين تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنسبة 55% في عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار، وسجّل التمويل في الشركات الناشئة في المملكة معدلات أسرع من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تقرير "ماغنت" لريادة الأعمال.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن حلت في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرياض" تتصدر مدن المنطقة العربية في الطموح والابتكار وريادة الأعمال
سبق

تصدرت الرياض قائمة المدن العربية من حيث حلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، وفق دراسة أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة، حيث حلت الرياض في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبريات العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وبذلك المركز، تقدمت الرياض على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية، كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة.

الدراسة اعتمدت على أرقام البيانات المفتوحة والإحصائيات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار، كما أخذت بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها: عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقميا حول حلول ريادة الأعمال.

وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13% في إجمالي التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من 2019 إلى 2020 ، في حين شهدت المملكة زيادة بنمو التمويل للشركات الناشئة بنسبة 55%، وخالفت المملكة الاتجاه العام لعدد الصفقات التمويلية لصالح تلك الشركات، إذ سجلت نموا بواقع 35% خلال عام 2020، في حين تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنسبة 55% في عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار، وسجّل التمويل في الشركات الناشئة في المملكة معدلات أسرع من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تقرير "ماغنت" لريادة الأعمال.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن حلت في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
06:32 PM

"الرياض" تتصدر مدن المنطقة العربية في الطموح والابتكار وريادة الأعمال

تقدمت عالمياً على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو

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بدر الجبل - تبوك
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تصدرت الرياض قائمة المدن العربية من حيث حلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، وفق دراسة أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة، حيث حلت الرياض في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبريات العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وبذلك المركز، تقدمت الرياض على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية، كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة.

الدراسة اعتمدت على أرقام البيانات المفتوحة والإحصائيات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار، كما أخذت بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها: عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقميا حول حلول ريادة الأعمال.

وشهدت 17 دولة في المنطقة زيادة بنسبة 13% في إجمالي التمويل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من 2019 إلى 2020 ، في حين شهدت المملكة زيادة بنمو التمويل للشركات الناشئة بنسبة 55%، وخالفت المملكة الاتجاه العام لعدد الصفقات التمويلية لصالح تلك الشركات، إذ سجلت نموا بواقع 35% خلال عام 2020، في حين تراجع عدد الصفقات في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنسبة 55% في عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار، وسجّل التمويل في الشركات الناشئة في المملكة معدلات أسرع من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تقرير "ماغنت" لريادة الأعمال.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن حلت في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية.

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