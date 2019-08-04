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الهلال الأحمر السعودي للحجاج: هذه نصائح للتغلب على حرارة الشمس

أهمها الإكثار من شرب السوائل والحرص على أخذ قسط من الراحة

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الثانية من حملتها التوعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج وذلك بهدف توعيتهم بكل الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.

وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

وتضمنت الحملة التوعوية في مرحلتها الأولى إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والإنفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كل الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضي، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.

وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر الحملة في إمداد الحجاج بإرشادات السلامة والصحة طول موسم الحج.

وتأتي هذه الحملة التوعوية لتتكامل مع الخطة التوعوية الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في كل المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

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الهلال الأحمر السعودي للحجاج: هذه نصائح للتغلب على حرارة الشمس
سبق

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الثانية من حملتها التوعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج وذلك بهدف توعيتهم بكل الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.

وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

وتضمنت الحملة التوعوية في مرحلتها الأولى إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والإنفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كل الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضي، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.

وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر الحملة في إمداد الحجاج بإرشادات السلامة والصحة طول موسم الحج.

وتأتي هذه الحملة التوعوية لتتكامل مع الخطة التوعوية الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في كل المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:58 PM

الهلال الأحمر السعودي للحجاج: هذه نصائح للتغلب على حرارة الشمس

أهمها الإكثار من شرب السوائل والحرص على أخذ قسط من الراحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي المرحلة الثانية من حملتها التوعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع توافد الحجاج على العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج وذلك بهدف توعيتهم بكل الإرشادات والنصائح الطبية وإجراءات السلامة الصحية.

وتضمنت الحملة توعية شاملة بأهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وذلك من خلال استخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون، وتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، والإكثار من شرب السوائل، والحرص على أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر.

وتضمنت الحملة التوعوية في مرحلتها الأولى إرشادات صحية حول أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج مثل تطعيمات الحمى الشوكية والإنفلونزا وشلل الأطفال والصفراء، ومراجعة الطبيب قبيل السفر وأخذ كل الأدوية اللازمة والتقارير الطبية حول التاريخ المرضي، إضافة إلى الإرشادات الطبية التي تخص مرضى السكري والربو والكلى، وطرق تجنب الوعكات الصحية، ونصائح أخرى للوقاية من التسمم الغذائي وإرشادات لحفظ الطعام والنظافة الشخصية والعامة.

وتعمل الحملة على توعية الحجاج بالأدوات الضرورية اللازمة لهم في رحلتهم والتي يجب أن تكون موجودة بشكل دائم في حقيبتهم مثل المنشفة والصابون والمظلة الشمسية وكريم الترطيب وأدوات التعقيم والجروح ومسكنات الآلام وغيرها، كما تستمر الحملة في إمداد الحجاج بإرشادات السلامة والصحة طول موسم الحج.

وتأتي هذه الحملة التوعوية لتتكامل مع الخطة التوعوية الشاملة لهيئة الهلال الأحمر السعودي التي تستهدف وفود الحجاج في كل المطارات والموانئ والمنافذ البرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

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