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استعراض للسيارات ومسابقات فن تشكيلي في فعالية "الأم" بمكة

احتضن منتزه النورس بمكة المكرمة، فعالية "الأم"، وسط حضور عدد كبير من الأسر، من خلال تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة والتمثيل المسرحي واستعراض السيارات.

وقالت المشرفة على الفعالية حنين الثبيتي: فعالية "الأم" التي أقيمت قبل أيام، جاءت مواكبةً لرؤية 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً بالجانب السياحي والترفيهي.

وأضافت: الفعالية اشتملت على العديد من المسابقات والأنشطة، والتمثيل المسرحي، إلى جانب فقرات استعراضية للسيارات، وسحب على الدورات المجانية، ومسابقة الفنانات التشكيليات لاختيار أفضل رسم.

وأشادت بالجهود التي بذلتها الفِرَق المشاركة، وشركاء النجاح، والمنظمون؛ مشيرة إلى أن المجتمع المكي بحاجة إلى الترفية والاندماج لمواكبة التطوير.

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استعراض للسيارات ومسابقات فن تشكيلي في فعالية "الأم" بمكة
سبق

احتضن منتزه النورس بمكة المكرمة، فعالية "الأم"، وسط حضور عدد كبير من الأسر، من خلال تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة والتمثيل المسرحي واستعراض السيارات.

وقالت المشرفة على الفعالية حنين الثبيتي: فعالية "الأم" التي أقيمت قبل أيام، جاءت مواكبةً لرؤية 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً بالجانب السياحي والترفيهي.

وأضافت: الفعالية اشتملت على العديد من المسابقات والأنشطة، والتمثيل المسرحي، إلى جانب فقرات استعراضية للسيارات، وسحب على الدورات المجانية، ومسابقة الفنانات التشكيليات لاختيار أفضل رسم.

وأشادت بالجهود التي بذلتها الفِرَق المشاركة، وشركاء النجاح، والمنظمون؛ مشيرة إلى أن المجتمع المكي بحاجة إلى الترفية والاندماج لمواكبة التطوير.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:25 PM

استعراض للسيارات ومسابقات فن تشكيلي في فعالية "الأم" بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتضن منتزه النورس بمكة المكرمة، فعالية "الأم"، وسط حضور عدد كبير من الأسر، من خلال تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة والتمثيل المسرحي واستعراض السيارات.

وقالت المشرفة على الفعالية حنين الثبيتي: فعالية "الأم" التي أقيمت قبل أيام، جاءت مواكبةً لرؤية 2030 التي أولت اهتماماً كبيراً بالجانب السياحي والترفيهي.

وأضافت: الفعالية اشتملت على العديد من المسابقات والأنشطة، والتمثيل المسرحي، إلى جانب فقرات استعراضية للسيارات، وسحب على الدورات المجانية، ومسابقة الفنانات التشكيليات لاختيار أفضل رسم.

وأشادت بالجهود التي بذلتها الفِرَق المشاركة، وشركاء النجاح، والمنظمون؛ مشيرة إلى أن المجتمع المكي بحاجة إلى الترفية والاندماج لمواكبة التطوير.

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