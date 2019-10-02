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بالفيديو .. سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين

هبط على حاسوب مراسل وسط حالة من الذعر والفوضى

فُوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر؛ مراسل قناة NBC الأمريكية؛ ما أوجد حالة من الذعر والفوضى في القاعة.

وقال ألكساندر في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفياً من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".

ونشر المراسل مقطع فيديو لتثبيت الواقعة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "واشنطن بوست"، فقد حاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت شانون بيتيكتس؛ مراسلة شبكة NBCNews، "إن ما شهده البيت الأبيض، كان الحدث الأكثر إثارة في قاعة المؤتمرات الصحافية داخل البيت الأبيض منذ أشهر".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كان قد صرّح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.

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بالفيديو .. سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين
سبق

فُوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر؛ مراسل قناة NBC الأمريكية؛ ما أوجد حالة من الذعر والفوضى في القاعة.

وقال ألكساندر في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفياً من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".

ونشر المراسل مقطع فيديو لتثبيت الواقعة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "واشنطن بوست"، فقد حاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت شانون بيتيكتس؛ مراسلة شبكة NBCNews، "إن ما شهده البيت الأبيض، كان الحدث الأكثر إثارة في قاعة المؤتمرات الصحافية داخل البيت الأبيض منذ أشهر".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كان قد صرّح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:18 AM

بالفيديو .. سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين

هبط على حاسوب مراسل وسط حالة من الذعر والفوضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فُوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر؛ مراسل قناة NBC الأمريكية؛ ما أوجد حالة من الذعر والفوضى في القاعة.

وقال ألكساندر في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفياً من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".

ونشر المراسل مقطع فيديو لتثبيت الواقعة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن "واشنطن بوست"، فقد حاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت شانون بيتيكتس؛ مراسلة شبكة NBCNews، "إن ما شهده البيت الأبيض، كان الحدث الأكثر إثارة في قاعة المؤتمرات الصحافية داخل البيت الأبيض منذ أشهر".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ كان قد صرّح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.

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