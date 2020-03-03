شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتفقد سير العملية التعليمية بـ"الأحمر" و"الهدار"

شدد على ضرورة تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي

واصل مدير التعليم في محافظة الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، جولاته التفقدية على مدارس المحافظة، ووقف على سير العملية التعليمية بها من خلال زيارة الفصول الدراسية والالتقاء بالطلاب والمعلمين.

وشملت جولة "آل مغيرة" هذا الأسبوع، مدارس قطاع الأحمر 76كم غرب الأفلاج، وقَف خلالها على مدرسة أبي موسى الأشعري، وأكد ضرورة تحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، والاستفادة من كل اليوم الدراسي بتقديم ما يخدم سير العملية التعليمية ويعود بالنفع على الطلاب لتخريج أجيال قادرة على خدمة الوطن.

وزار "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، مدارس قطاع الهدار 120كم جنوب غرب الأفلاج، تابع خلالها سير العملية التعليمية داخل القاعات التعليمية والفصول الدراسية، والْتقى بقادة المدارس والهيئتين التعليمية والإدارية، وأشاد بمستوى الطلاب والانتظام الدراسي الذي دائمًا ما تتميز به مدارس الهدار.

وفي ذات الشأن، تَفَقّد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني اليوم، سير الدراسة بالهدار؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والاطلاع على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.