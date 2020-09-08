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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه عسير و11 من محافظاتها

"متقدم" يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.. تراوح أمطاره بين متوسطة وغزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه عسير و11 من محافظاتها
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:09 PM

هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه عسير و11 من محافظاتها

"متقدم" يستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.. تراوح أمطاره بين متوسطة وغزيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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