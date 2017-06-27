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"التسوية الودية" تسترد ما يقارب مليون ريال حقوقاً لعامل سعودي مفصول

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح واستعادة حقوق عامل "سعودي" تم فصله بمبلغ 936,000 ألف ريال، وذلك من خلال جلسات التسوية "عن بعد".

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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"التسوية الودية" تسترد ما يقارب مليون ريال حقوقاً لعامل سعودي مفصول
سبق

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح واستعادة حقوق عامل "سعودي" تم فصله بمبلغ 936,000 ألف ريال، وذلك من خلال جلسات التسوية "عن بعد".

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:15 PM

"التسوية الودية" تسترد ما يقارب مليون ريال حقوقاً لعامل سعودي مفصول

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أحمد البراهيم - الرياض
3
4,114

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح واستعادة حقوق عامل "سعودي" تم فصله بمبلغ 936,000 ألف ريال، وذلك من خلال جلسات التسوية "عن بعد".

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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