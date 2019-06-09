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العثور على "مفقودي السليل" متوفين .. والصلاة عليهما بجامع آل فاران

تغيبا منذ ثاني أيام العيد بعد خروجهما يستقلان مركبة من نوع هايلكس

كشفت أسرة مفقودي محافظة السليل قبل قليل عن العثور عليهما متوفين.

وتفصيلاً؛ أكد ذوو المفقودين العثور على ابنيهما أحدهما متوفى والثاني في حالة حرجة وتوفي بعد وصوله للمستشفى، حيث كانا متغيبين منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد خروجهما يستقلان مركبة من نوع هايلكس".

وأشاروا إلى أن الصلاة ستُقام عليهما رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته في جامع آل فاران بمحافظة السليل، بعد صلاة العصر، غدًا الأحد".

وأوضح لـ"سبق"، مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان، أن المستشفى استقبل حالتي وفاة عن طريق الجهات الأمنية بالمحافظة، كانا مفقودين في البر ثاني أيام العيد".

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العثور على "مفقودي السليل" متوفين .. والصلاة عليهما بجامع آل فاران
سبق

كشفت أسرة مفقودي محافظة السليل قبل قليل عن العثور عليهما متوفين.

وتفصيلاً؛ أكد ذوو المفقودين العثور على ابنيهما أحدهما متوفى والثاني في حالة حرجة وتوفي بعد وصوله للمستشفى، حيث كانا متغيبين منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد خروجهما يستقلان مركبة من نوع هايلكس".

وأشاروا إلى أن الصلاة ستُقام عليهما رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته في جامع آل فاران بمحافظة السليل، بعد صلاة العصر، غدًا الأحد".

وأوضح لـ"سبق"، مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان، أن المستشفى استقبل حالتي وفاة عن طريق الجهات الأمنية بالمحافظة، كانا مفقودين في البر ثاني أيام العيد".

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:03 AM

العثور على "مفقودي السليل" متوفين .. والصلاة عليهما بجامع آل فاران

تغيبا منذ ثاني أيام العيد بعد خروجهما يستقلان مركبة من نوع هايلكس

A A A
خلف الدوسري - السليل
11
18,114

كشفت أسرة مفقودي محافظة السليل قبل قليل عن العثور عليهما متوفين.

وتفصيلاً؛ أكد ذوو المفقودين العثور على ابنيهما أحدهما متوفى والثاني في حالة حرجة وتوفي بعد وصوله للمستشفى، حيث كانا متغيبين منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد خروجهما يستقلان مركبة من نوع هايلكس".

وأشاروا إلى أن الصلاة ستُقام عليهما رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته في جامع آل فاران بمحافظة السليل، بعد صلاة العصر، غدًا الأحد".

وأوضح لـ"سبق"، مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عايض آل وديان، أن المستشفى استقبل حالتي وفاة عن طريق الجهات الأمنية بالمحافظة، كانا مفقودين في البر ثاني أيام العيد".

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