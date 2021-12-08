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عملية بحر العرب.. كيف صادرت أمريكا أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين؟ ‎‎

خلال جولة أمنية روتينية.. وبينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات والسفن

كشفت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل عمليتين نفّذتهما البحرية الأمريكية، قبل عامين، خلال قيام السفن الحربية بعمليات أمنية روتينية في بحر العرب، صادرت فيهما صواريخ إيرانية متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النفط الإيراني.

بيان وزارة العدل الأمريكية، أكد أن قوات البحرية التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، صادرت الأسلحة من سفينتين لا تحملان أعلامًا في بحر العرب، في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020 على التوالي.

وتَضمنت الأسلحة المُصادَرة، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء، 171 صاروخًا مضادًا للدبابات، و8 صواريخ مضادة للطائرات من طراز أرض جو، ومكونات صواريخ كروز، ومكونات صواريخ أخرى مضادة للسفن وغيرها من العتاد العسكري، متهمة الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، بالوقوف وراء إرسال شحنات الأسلحة هذه إلى الحوثيين في اليمن.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن القوات البحرية صادرت نحو 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيرانية، من 4 ناقلات نفط ترفع أعلامًا أجنبية في بحر العرب أو في منطقة قريبة منه، وكانت هذه الناقلات في طريقها إلى فنزويلا.

وقالت: إن حكومة الولايات المتحدة صادرت المنتجات البترولية بموجب أمر من المحكمة، والتي تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار.

وقد يتم توجيه صافي عائدات هذا البيع كليًّا أو جزئيًّا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة؛ وفق وزارة العدل الأمريكية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية بحر العرب.. كيف صادرت أمريكا أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين؟ ‎‎
سبق

كشفت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل عمليتين نفّذتهما البحرية الأمريكية، قبل عامين، خلال قيام السفن الحربية بعمليات أمنية روتينية في بحر العرب، صادرت فيهما صواريخ إيرانية متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النفط الإيراني.

بيان وزارة العدل الأمريكية، أكد أن قوات البحرية التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، صادرت الأسلحة من سفينتين لا تحملان أعلامًا في بحر العرب، في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020 على التوالي.

وتَضمنت الأسلحة المُصادَرة، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء، 171 صاروخًا مضادًا للدبابات، و8 صواريخ مضادة للطائرات من طراز أرض جو، ومكونات صواريخ كروز، ومكونات صواريخ أخرى مضادة للسفن وغيرها من العتاد العسكري، متهمة الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، بالوقوف وراء إرسال شحنات الأسلحة هذه إلى الحوثيين في اليمن.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن القوات البحرية صادرت نحو 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيرانية، من 4 ناقلات نفط ترفع أعلامًا أجنبية في بحر العرب أو في منطقة قريبة منه، وكانت هذه الناقلات في طريقها إلى فنزويلا.

وقالت: إن حكومة الولايات المتحدة صادرت المنتجات البترولية بموجب أمر من المحكمة، والتي تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار.

وقد يتم توجيه صافي عائدات هذا البيع كليًّا أو جزئيًّا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة؛ وفق وزارة العدل الأمريكية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
10:59 AM

عملية بحر العرب.. كيف صادرت أمريكا أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين؟ ‎‎

خلال جولة أمنية روتينية.. وبينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات والسفن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة العدل الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل عمليتين نفّذتهما البحرية الأمريكية، قبل عامين، خلال قيام السفن الحربية بعمليات أمنية روتينية في بحر العرب، صادرت فيهما صواريخ إيرانية متجهة إلى مليشيات الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النفط الإيراني.

بيان وزارة العدل الأمريكية، أكد أن قوات البحرية التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، صادرت الأسلحة من سفينتين لا تحملان أعلامًا في بحر العرب، في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020 على التوالي.

وتَضمنت الأسلحة المُصادَرة، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية اليوم الأربعاء، 171 صاروخًا مضادًا للدبابات، و8 صواريخ مضادة للطائرات من طراز أرض جو، ومكونات صواريخ كروز، ومكونات صواريخ أخرى مضادة للسفن وغيرها من العتاد العسكري، متهمة الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، بالوقوف وراء إرسال شحنات الأسلحة هذه إلى الحوثيين في اليمن.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن القوات البحرية صادرت نحو 1.1 مليون برميل من منتجات النفط الإيرانية، من 4 ناقلات نفط ترفع أعلامًا أجنبية في بحر العرب أو في منطقة قريبة منه، وكانت هذه الناقلات في طريقها إلى فنزويلا.

وقالت: إن حكومة الولايات المتحدة صادرت المنتجات البترولية بموجب أمر من المحكمة، والتي تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار.

وقد يتم توجيه صافي عائدات هذا البيع كليًّا أو جزئيًّا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب في الولايات المتحدة؛ وفق وزارة العدل الأمريكية.

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