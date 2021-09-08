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وزارة النقل تنهي ازدواج 233 كلم من طريق "الخرمة - رنية - بيشة"

يتم تنفيذه بمسارَيْن في كل اتجاه بمجموع أطوال يبلغ 360 كيلومتراً

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة العمل على استكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الخرمة - رنية - بيشة"، الذي يتم تنفيذه بمسارَيْن في كلّ اتجاه، وبمجموع أطوال يبلغ 360 كيلومتراً، حيث جرى الانتهاء من إنجاز 233 كيلومتراً منها.

ويتكون المشروع من تسع مراحل مختلفة، تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منها، على أن يجري استكمال باقي المراحل، البالغ مجموع أطوالها 127 كيلومتراً تباعاً.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي ضمن الأعمال الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتيّة لطرق المملكة وفق المواصفات العالميّة إلى ربط منطقة مكة المكرّمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج يسهم في رفع مستوى السلامة، وتقليل نسبة الحوادث المروريّة على هذا الطريق الحيويّ.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية 100%، والمرحلة الثالثة بنسبة 88%، فيما جاءت المرحلة الرابعة بنسبة 96%، بينما وصلت المرحلة الخامسة إلى نسبة 91%، وجرى إنجاز 56% من المرحلة السادسة، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة الـ 31%، وجاءت المرحلة الثامنة بنسبة 34% أيضاً، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة التاسعة الـ 33%.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المروريّة على طرق المملكة كافّة، وتحسين جودة البنية التحتيّة لها والارتقاء بجودة الحياة، حيث تؤكّد وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة عزمها على تنفيذ مشاريعها التنمويّة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكّد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافّة وفق الخطط التشغيليّة المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتيّة للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلّعات رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل تنهي ازدواج 233 كلم من طريق "الخرمة - رنية - بيشة"
سبق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة العمل على استكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الخرمة - رنية - بيشة"، الذي يتم تنفيذه بمسارَيْن في كلّ اتجاه، وبمجموع أطوال يبلغ 360 كيلومتراً، حيث جرى الانتهاء من إنجاز 233 كيلومتراً منها.

ويتكون المشروع من تسع مراحل مختلفة، تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منها، على أن يجري استكمال باقي المراحل، البالغ مجموع أطوالها 127 كيلومتراً تباعاً.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي ضمن الأعمال الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتيّة لطرق المملكة وفق المواصفات العالميّة إلى ربط منطقة مكة المكرّمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج يسهم في رفع مستوى السلامة، وتقليل نسبة الحوادث المروريّة على هذا الطريق الحيويّ.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية 100%، والمرحلة الثالثة بنسبة 88%، فيما جاءت المرحلة الرابعة بنسبة 96%، بينما وصلت المرحلة الخامسة إلى نسبة 91%، وجرى إنجاز 56% من المرحلة السادسة، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة الـ 31%، وجاءت المرحلة الثامنة بنسبة 34% أيضاً، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة التاسعة الـ 33%.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المروريّة على طرق المملكة كافّة، وتحسين جودة البنية التحتيّة لها والارتقاء بجودة الحياة، حيث تؤكّد وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة عزمها على تنفيذ مشاريعها التنمويّة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكّد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافّة وفق الخطط التشغيليّة المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتيّة للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلّعات رؤية 2030.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:52 PM

وزارة النقل تنهي ازدواج 233 كلم من طريق "الخرمة - رنية - بيشة"

يتم تنفيذه بمسارَيْن في كل اتجاه بمجموع أطوال يبلغ 360 كيلومتراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة العمل على استكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق "الخرمة - رنية - بيشة"، الذي يتم تنفيذه بمسارَيْن في كلّ اتجاه، وبمجموع أطوال يبلغ 360 كيلومتراً، حيث جرى الانتهاء من إنجاز 233 كيلومتراً منها.

ويتكون المشروع من تسع مراحل مختلفة، تمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية منها، على أن يجري استكمال باقي المراحل، البالغ مجموع أطوالها 127 كيلومتراً تباعاً.

ويهدف هذا المشروع الذي يأتي ضمن الأعمال الرامية إلى تحسين جودة البنية التحتيّة لطرق المملكة وفق المواصفات العالميّة إلى ربط منطقة مكة المكرّمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج يسهم في رفع مستوى السلامة، وتقليل نسبة الحوادث المروريّة على هذا الطريق الحيويّ.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية 100%، والمرحلة الثالثة بنسبة 88%، فيما جاءت المرحلة الرابعة بنسبة 96%، بينما وصلت المرحلة الخامسة إلى نسبة 91%، وجرى إنجاز 56% من المرحلة السادسة، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة الـ 31%، وجاءت المرحلة الثامنة بنسبة 34% أيضاً، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة التاسعة الـ 33%.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المروريّة على طرق المملكة كافّة، وتحسين جودة البنية التحتيّة لها والارتقاء بجودة الحياة، حيث تؤكّد وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة عزمها على تنفيذ مشاريعها التنمويّة الرامية لخدمة المنطقة، كما تؤكّد حرصها على استمرار إنجاز مشروعاتها كافّة وفق الخطط التشغيليّة المعدّة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتيّة للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلّعات رؤية 2030.

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