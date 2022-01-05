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"العدل": 44 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال 2021

توضح آلية الاستفادة من الخدمة بإصدار تعريفي للبائع والمشتري

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال، خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع وكذلك المشتري، بالإضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدّم من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرةً إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًّا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يُذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًّا وأجنبيًّا.

ويمكن الاطلاع على الملف التعريفي عن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/PropertyConveyance.pdf.

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"العدل": 44 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال 2021
سبق

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال، خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع وكذلك المشتري، بالإضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدّم من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرةً إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًّا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يُذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًّا وأجنبيًّا.

ويمكن الاطلاع على الملف التعريفي عن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/PropertyConveyance.pdf.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:20 PM

"العدل": 44 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال 2021

توضح آلية الاستفادة من الخدمة بإصدار تعريفي للبائع والمشتري

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال، خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع وكذلك المشتري، بالإضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة وخلال 60 دقيقة فقط.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراع تقدّم من خلال بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرةً إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًّا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يُذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار على 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًّا وأجنبيًّا.

ويمكن الاطلاع على الملف التعريفي عن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/PropertyConveyance.pdf.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,246
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,255
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,602

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