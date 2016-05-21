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"التجارة" تشهر بمنشأة تجارية لعرضها منتجات غذائية مخالفة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة ومدير المنشأة المقيم سوري الجنسية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط منشأة تختص بتجارة تجهيز الوجبات الغذائية، حيث ضبطت الفرق الرقابية كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكميات أخرى مجهولة المصدر، وبناء عليه تم إتلاف المضبوطات وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهر بمنشأة تجارية لعرضها منتجات غذائية مخالفة
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة ومدير المنشأة المقيم سوري الجنسية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط منشأة تختص بتجارة تجهيز الوجبات الغذائية، حيث ضبطت الفرق الرقابية كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكميات أخرى مجهولة المصدر، وبناء عليه تم إتلاف المضبوطات وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:11 PM

"التجارة" تشهر بمنشأة تجارية لعرضها منتجات غذائية مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة ومدير المنشأة المقيم سوري الجنسية، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة للمقيم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لضبط منشأة تختص بتجارة تجهيز الوجبات الغذائية، حيث ضبطت الفرق الرقابية كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وكميات أخرى مجهولة المصدر، وبناء عليه تم إتلاف المضبوطات وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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