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"السلمي" لرتبة مقدم بمرور مكة

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي ومدير الشؤون الإدارية العقيد الحسين بن علي المقدم فواز السلمي رتبته الجديدة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبّر "السلمي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة واعدًا ببذل مزيدٍ من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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"السلمي" لرتبة مقدم بمرور مكة
سبق

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي ومدير الشؤون الإدارية العقيد الحسين بن علي المقدم فواز السلمي رتبته الجديدة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبّر "السلمي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة واعدًا ببذل مزيدٍ من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

"السلمي" لرتبة مقدم بمرور مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي ومدير الشؤون الإدارية العقيد الحسين بن علي المقدم فواز السلمي رتبته الجديدة مقدم بعد صدور الأمر السامي الكريم.

فيما عبّر "السلمي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة واعدًا ببذل مزيدٍ من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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