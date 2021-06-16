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القصبي وعضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الإعلامية

جرى خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي

بحث وزير الإعلام المُكَلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في القاهرة، مع عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالجمهورية العراقية مجاهد أبو الهيل، سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية، وتعزيز المواكبة الإعلامية لمنجزات مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي في دورته الـ 13 التي عقدت أمس، ورفع نتائج أعماله إلى الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة، اليوم، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المُكَلّف في ختام اللقاء هدية تذكارية للمسؤول العراقي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق له.

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القصبي وعضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الإعلامية
سبق

بحث وزير الإعلام المُكَلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في القاهرة، مع عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالجمهورية العراقية مجاهد أبو الهيل، سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية، وتعزيز المواكبة الإعلامية لمنجزات مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي في دورته الـ 13 التي عقدت أمس، ورفع نتائج أعماله إلى الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة، اليوم، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المُكَلّف في ختام اللقاء هدية تذكارية للمسؤول العراقي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق له.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:15 PM

القصبي وعضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الإعلامية

جرى خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بحث وزير الإعلام المُكَلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في القاهرة، مع عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بالجمهورية العراقية مجاهد أبو الهيل، سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الإعلامية، وتعزيز المواكبة الإعلامية لمنجزات مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي في دورته الـ 13 التي عقدت أمس، ورفع نتائج أعماله إلى الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة، اليوم، وتبادل الأحاديث الودية.

وقدّم وزير الإعلام المُكَلّف في ختام اللقاء هدية تذكارية للمسؤول العراقي.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق له.

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