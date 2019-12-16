مصرع وافد في حريق سكن عمال بوسط محافظة الليث

"الدفاع المدني" و"الأدلة الجنائية" باشرتا الحادث

لقي وافد ستيني مصرعه اليوم نتيجة حريق اندلع في سكن عمال وسط محافظة الليث.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن "مدني الليث" باشر مساء اليوم حادث حريق اندلع داخل فناء يحتوي على (بركس) يستخدم لسكن العمال يعمل في نشاط ومواد بناء.

وأضاف: "عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، والحد من انتشاره، فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن محتجزين في محيط الحادث المندلع في بركس وتضرر مستودع مجاور مشيد بالبلوك، ومسقوف بالصاج الحديدي نتيجة اللهف الحراري".



وأشار إلى أن فرق الإنقاذ أثناء عملها في تمشيط الموقع بحثاً عن محتجزين عثرت على شخص في العقد السادس متوفى متأثراً بحروق، وتم استدعاء الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة، وسُلّم الحادث فيما بعد للجهات المختصة.

