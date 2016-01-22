كأس الملك: "الباطن" يتجاوز "الرائد" ويتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق الباطن الأول لكرة القدم إلى الدور الـ8، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على فريق الرائد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن.

تمكّن فريق الباطن من إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد سجله "جوناثان" عند الدقيقة 19 بعد استغلاله لتخليصة خاطئة من حارس المرمى، ليسدد الكرة في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 48 تمكن فرحان حساني من معادلة النتيجة لفريقه الرائد، بعد تلقيه كرة عرضية حوّلها بقدمه في الشباك.

انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل الإيجابي، وفي الدقيقة 108 من زمن الشوط الإضافي الثاني تمكّن رائد الغامدي من إحراز هدف الفوز للباطن.