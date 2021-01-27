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بلدية أُحد تضبط مواشي مريضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

في سوق الإبل.. وتم إتلافها بعد إجراء الفحص الطبي عليها

نجح مراقبو بلدية أحد التابعة لأمانة المدينة المنورة في ضبط ومصادرة العديد من المواشي المريضة في سوق الإبل، وذلك بعدما استغل بعض ضعاف النفوس بيعها في الأسواق لذبحها وتوزيعها في المطاعم وغيرها على الرغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المراقبون خلال الأسبوع الماضي الحالات بسوق الإبل، وتعاني من أمراض وتم إتلافها بعد الفحص الطبي عليها.

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بلدية أُحد تضبط مواشي مريضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
سبق

نجح مراقبو بلدية أحد التابعة لأمانة المدينة المنورة في ضبط ومصادرة العديد من المواشي المريضة في سوق الإبل، وذلك بعدما استغل بعض ضعاف النفوس بيعها في الأسواق لذبحها وتوزيعها في المطاعم وغيرها على الرغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المراقبون خلال الأسبوع الماضي الحالات بسوق الإبل، وتعاني من أمراض وتم إتلافها بعد الفحص الطبي عليها.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
08:29 PM

بلدية أُحد تضبط مواشي مريضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

في سوق الإبل.. وتم إتلافها بعد إجراء الفحص الطبي عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نجح مراقبو بلدية أحد التابعة لأمانة المدينة المنورة في ضبط ومصادرة العديد من المواشي المريضة في سوق الإبل، وذلك بعدما استغل بعض ضعاف النفوس بيعها في الأسواق لذبحها وتوزيعها في المطاعم وغيرها على الرغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبط المراقبون خلال الأسبوع الماضي الحالات بسوق الإبل، وتعاني من أمراض وتم إتلافها بعد الفحص الطبي عليها.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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