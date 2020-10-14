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إقالة والي كسلا تثير السخط شرق السودان.. مقتل 6 وإصابة 9 في مواجهات قبلية

فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن

قتل 6 مواطنين سودانيين وأصيب 9 آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي كسلا صالح عمار.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان تشهد منذ مساء أمس تصعيدًا واحتجاجات ضد إعفاء والي كسلا من مهامه.

وأضاف أن سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر فرضت حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن.

وأعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، صالح عمار من منصبه.

وانتقدت قبائل البني عامر القرار، معتبرة أن "إقالة والي كسلا أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة".

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إقالة والي كسلا تثير السخط شرق السودان.. مقتل 6 وإصابة 9 في مواجهات قبلية
سبق

قتل 6 مواطنين سودانيين وأصيب 9 آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي كسلا صالح عمار.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان تشهد منذ مساء أمس تصعيدًا واحتجاجات ضد إعفاء والي كسلا من مهامه.

وأضاف أن سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر فرضت حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن.

وأعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، صالح عمار من منصبه.

وانتقدت قبائل البني عامر القرار، معتبرة أن "إقالة والي كسلا أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة".

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:23 PM

إقالة والي كسلا تثير السخط شرق السودان.. مقتل 6 وإصابة 9 في مواجهات قبلية

فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 6 مواطنين سودانيين وأصيب 9 آخرون، اليوم (الأربعاء)، في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي كسلا صالح عمار.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان تشهد منذ مساء أمس تصعيدًا واحتجاجات ضد إعفاء والي كسلا من مهامه.

وأضاف أن سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر فرضت حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن.

وأعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، صالح عمار من منصبه.

وانتقدت قبائل البني عامر القرار، معتبرة أن "إقالة والي كسلا أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة".

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