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فيما تنتظر ناديها الخاص .. الكل يحرص على التصوير مع "أيقونة" التراث العربي بالجنادرية

الصقارون يعرضون طيرهم الحر بأجنحة المهرجان ويتيحون للزوار الإمساك به

تصوير : ماجد البقمي

في الوقت الذي ينتظر عشاقها ناديها الخاص الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين بإشراف سمو ولي العهد، تجتذب الصقور زوار الجنادرية وتستهويهم للتصوير معها.

وتتسابق الأجنحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٢، على توفير ركن خاص بالصقور، الذي يعد إيقونة تراث الجزيرة العربية، حيث يحضر الصقارون مع طيرهم الحر، ويعرضونه على الزوار ويتيحون لهم الإمساك به والتصوير معه.

ومع الأشياء المحمولة والذكريات والهدايا التراثية الجميلة التي يأخذها زوار المهرجان معها في نهاية جولتهم بالمهرجان، يقول أحدهم إن صورته الفوتوغرافية برفقة الصقر تعد من أغلى الذكريات التي أخذها معه من الجنادرية هذا العام.

وللصقور أنواع مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، إذ يعد أشجع أنواع الصقور وأجملها أيضًا، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

ويعد (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبرًا وتحملاً للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك بشكله الجميل جدًا، إضافة إلى أن سعره غالٍ، خصوصًا إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

ويتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريًا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحبارى والأرانب، وإذا كان الصقار متمرسًا ومحترفًا يستطيع تدريب "الحر" على الانقضاض وأكل الغزلان.

وتصل سرعة الصقر إلى 300 كم/ ساعة، وتعد هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، وكثير من الصقارين يدربون صقورهم على الحبارى والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيما تنتظر ناديها الخاص .. الكل يحرص على التصوير مع "أيقونة" التراث العربي بالجنادرية
سبق

تصوير : ماجد البقمي

في الوقت الذي ينتظر عشاقها ناديها الخاص الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين بإشراف سمو ولي العهد، تجتذب الصقور زوار الجنادرية وتستهويهم للتصوير معها.

وتتسابق الأجنحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٢، على توفير ركن خاص بالصقور، الذي يعد إيقونة تراث الجزيرة العربية، حيث يحضر الصقارون مع طيرهم الحر، ويعرضونه على الزوار ويتيحون لهم الإمساك به والتصوير معه.

ومع الأشياء المحمولة والذكريات والهدايا التراثية الجميلة التي يأخذها زوار المهرجان معها في نهاية جولتهم بالمهرجان، يقول أحدهم إن صورته الفوتوغرافية برفقة الصقر تعد من أغلى الذكريات التي أخذها معه من الجنادرية هذا العام.

وللصقور أنواع مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، إذ يعد أشجع أنواع الصقور وأجملها أيضًا، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

ويعد (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبرًا وتحملاً للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك بشكله الجميل جدًا، إضافة إلى أن سعره غالٍ، خصوصًا إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

ويتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريًا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحبارى والأرانب، وإذا كان الصقار متمرسًا ومحترفًا يستطيع تدريب "الحر" على الانقضاض وأكل الغزلان.

وتصل سرعة الصقر إلى 300 كم/ ساعة، وتعد هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، وكثير من الصقارين يدربون صقورهم على الحبارى والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
10:28 PM

فيما تنتظر ناديها الخاص .. الكل يحرص على التصوير مع "أيقونة" التراث العربي بالجنادرية

الصقارون يعرضون طيرهم الحر بأجنحة المهرجان ويتيحون للزوار الإمساك به

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زيد الخمشي - الرياض
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4,242

تصوير : ماجد البقمي

في الوقت الذي ينتظر عشاقها ناديها الخاص الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين بإشراف سمو ولي العهد، تجتذب الصقور زوار الجنادرية وتستهويهم للتصوير معها.

وتتسابق الأجنحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٢، على توفير ركن خاص بالصقور، الذي يعد إيقونة تراث الجزيرة العربية، حيث يحضر الصقارون مع طيرهم الحر، ويعرضونه على الزوار ويتيحون لهم الإمساك به والتصوير معه.

ومع الأشياء المحمولة والذكريات والهدايا التراثية الجميلة التي يأخذها زوار المهرجان معها في نهاية جولتهم بالمهرجان، يقول أحدهم إن صورته الفوتوغرافية برفقة الصقر تعد من أغلى الذكريات التي أخذها معه من الجنادرية هذا العام.

وللصقور أنواع مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، إذ يعد أشجع أنواع الصقور وأجملها أيضًا، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

ويعد (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبرًا وتحملاً للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك بشكله الجميل جدًا، إضافة إلى أن سعره غالٍ، خصوصًا إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

ويتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريًا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحبارى والأرانب، وإذا كان الصقار متمرسًا ومحترفًا يستطيع تدريب "الحر" على الانقضاض وأكل الغزلان.

وتصل سرعة الصقر إلى 300 كم/ ساعة، وتعد هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، وكثير من الصقارين يدربون صقورهم على الحبارى والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

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