جمعية "إنسان" توزع زكاة الفطر على 9756 أسرة

تتولى شراءها "عينيًّا" نيابة عن الراغبين في توكيلها

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية البالغ عددها 9756 أسرة في الرياض ومحافظاتها، وذلك ليلة الـ29 والـ30 من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.

وذكرت الجمعية أنها ستتولى شراء زكاة الفطر "عينياً" نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية.

وأشارت إلى أن قيمة زكاة الفطر في جمعية "إنسان" لهذا العام 20 ريالاً للفرد الواحد.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعاً في الرياض ومحافظاتها، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية "مع أهمية إرسال صورة التحويل عبر تطبيق "الواتس أب" على الرقم 0555249104؛ وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة"، أو عبر "متجر إنسان الإلكتروني".

يذكر أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونياً للمستفيدين؛ حفاظاً على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم.