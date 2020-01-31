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"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين

أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".

وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".

من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".

وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين
سبق

أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".

وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".

من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".

وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
06:42 PM

"النجار": بدأنا خطأ.. و"عطوشي": "الهلال" انتصر بسببين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عمار النجار لاعب فريق أبها أنهم لم يبدأوا بشكل صحيح أمام "الهلال".

وقال بعد الخسارة: "بدأنا بشكل خاطئ واستقبلنا هدفين، حاولنا أن نعود للمباراة، ولكن خبرة الهلال واستحواذه حرمنا ذلك".

من جانبه أكد أمين العطوشي أنهم لعبوا أمام فريق قوي وقال: "الهلال يملك لاعبين كباراً، وفاز بسبب جودة لاعبيه وأخطاء لاعبينا".

وأضاف: سنراجع أوراقنا، ونرجع لمستوانا المعهود.

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