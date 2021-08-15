نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"
لقطةٌ من موقعها بباب الشامي شمال "المناخة" قرب مسجد السبق وثنية الوداع
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.
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شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"يوسف سفر سبق 2021-08-15
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
10:56 AM
شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"
لقطةٌ من موقعها بباب الشامي شمال "المناخة" قرب مسجد السبق وثنية الوداع
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.
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