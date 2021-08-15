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شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"

لقطةٌ من موقعها بباب الشامي شمال "المناخة" قرب مسجد السبق وثنية الوداع

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.

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شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
10:56 AM

شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة"

لقطةٌ من موقعها بباب الشامي شمال "المناخة" قرب مسجد السبق وثنية الوداع

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
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4,172

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.

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