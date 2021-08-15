نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.

شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" يوسف سفر سبق 2021-08-15 نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 10:56 AM

شاهد.. صورة لمستشفى "المؤسس" بالمدينة قبل ٦٠ عامًا تستحضرها "الدارة" لقطةٌ من موقعها بباب الشامي شمال "المناخة" قرب مسجد السبق وثنية الوداع





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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن مستشفى الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ١٣٨٠هـ/ (١٩٦٠م) الواقع في منطقة باب الشامي شمال "المناخة" بالقرب من مسجد السبق وثنية الوداع.