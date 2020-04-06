من تايلاند للمكسيك .. آخر أرقام كورونا في 5 دول

المصابون عالمياً 1,275,135 والوفيات 69,502

واصلت إحصاءات فيروس كورونا تحديثاتها بمختلف دول العالم، حيث وصل عدد المصابين الى 1,275,135 حالة والمتعافين 265,887 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 69,502 حالة.

وفي السطور التالية نستعرض آخر مستجدات الفيروس بـ 5 دول:

تايلاند

سجلت السلطات الصحية التايلاندية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند 2220 حالة، و3 حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 26 حالةً.

نيوزيلندا

سجلت نيوزيلندا اليوم 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 1106.

وقال مدير قطاع الصحة العامة بنيوزيلندا آشلي بلوفيلد؛ في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 176 حالة شفاء من الفيروس، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

أفغانستان

سجلت أفغانستان 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 367 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، في بيان، تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات، و6 في العاصمة كابول، و3 في نيمروز، و2 في قندوز، و2 في فارياب، وحالة واحدة في ولاية دايكندي، مبينة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 8 حالات.

الهند

سجلت الهند خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 32 حالة وفاة مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 109 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، في بيان، اليوم، إلى أنه سُجلت 693 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4067 شخصاً.

وتعد ماهاراشترا؛ من أشد الولايات الهندية تضرراً حيث سجلت 42 وفاة و732 إصابة، تليها ولاية تاميل نادو بحصيلة بلغت خمس وفيات وإصابة 579 آخرين.

كما سجلت العاصمة نيودلهي ارتفاعاً في عدد الإصابات ليصل إلى 521 حالة مقابل وفاة سبعة أشخاص وسط انتشار الوباء في 30 ولاية هندية.