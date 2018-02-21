مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومؤتمر مكة الدولي للتعاون في مجال التعليم الطبي وفق احتياجات سوق العمل

في إطار الحرص على عقد شراكات متعددة

وقعت جامعة الطائف، ممثلة في كلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، لتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم الطبي في مهنة طب الأسنان.

ووقع مذكرة التفاهم عميد كلية طب الأسنان في جامعة الطائف الدكتور عمار بن صالح الشمراني، ورئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، وذلك في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وجاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان في جامعة الطائف، بحضور أعضاء اللجنة مديري القطاعات الصحية بالمنطقة وبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشمراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة والكلية على عقد شراكات متعددة مع الجمعيات والهيئات العلمية، ما يُسهم بفعالية في إنتاج المعرفة وتقديم تعليم طبي متقدم للطلبة والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رسالتها وأهدافها.

وبيّن عميد كلية طب الأسنان بجامعة الطائف أن أعضاء اللجنة الاستشارية المهنية ناقشوا خلال اجتماعهم موضوعات عدة، شملت آلية عمل اللجنة، وخطة كلية طب الأسنان وإنجازاتها، واحتياجات سوق العمل من المهارات المتخصصة، والانطباع العام عن الطلاب المتدربين في السنوات الماضية، وتدريب الامتياز، ومجالات التعاون، كما زاروا مقر الكلية واطلعوا على أقسامها المختلفة.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن دور اللجنة الاستشارية المهنية للكلية يشمل تقديم المشورة والمساعدة والإرشاد المهني للبرنامج الأكاديمي، وتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة لخريج البرنامج الأكاديمي، وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين وتطوير البرنامج.

يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان بجامعة الطائف تضم في عضويتها إلى جانب عميد الكلية الدكتور عمار بن صالح الشمراني، كلاً من نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري فرج العتيبي، وعميد كلية طب الأسنان سابقًا المدير التنفيذي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد، ورئيس قسم طب الأسنان بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف الدكتور ماجد الحارثي، ورئيس قسم طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، ورئيس قسم طب الأسنان بمركز الطائف الطبي.