النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومؤتمر مكة الدولي للتعاون في مجال التعليم الطبي وفق احتياجات سوق العمل

في إطار الحرص على عقد شراكات متعددة

وقعت جامعة الطائف، ممثلة في كلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، لتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم الطبي في مهنة طب الأسنان.
ووقع مذكرة التفاهم عميد كلية طب الأسنان في جامعة الطائف الدكتور عمار بن صالح الشمراني، ورئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، وذلك في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وجاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان في جامعة الطائف، بحضور أعضاء اللجنة مديري القطاعات الصحية بالمنطقة وبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشمراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة والكلية على عقد شراكات متعددة مع الجمعيات والهيئات العلمية، ما يُسهم بفعالية في إنتاج المعرفة وتقديم تعليم طبي متقدم للطلبة والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رسالتها وأهدافها.

وبيّن عميد كلية طب الأسنان بجامعة الطائف أن أعضاء اللجنة الاستشارية المهنية ناقشوا خلال اجتماعهم موضوعات عدة، شملت آلية عمل اللجنة، وخطة كلية طب الأسنان وإنجازاتها، واحتياجات سوق العمل من المهارات المتخصصة، والانطباع العام عن الطلاب المتدربين في السنوات الماضية، وتدريب الامتياز، ومجالات التعاون، كما زاروا مقر الكلية واطلعوا على أقسامها المختلفة.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن دور اللجنة الاستشارية المهنية للكلية يشمل تقديم المشورة والمساعدة والإرشاد المهني للبرنامج الأكاديمي، وتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة لخريج البرنامج الأكاديمي، وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين وتطوير البرنامج.

يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان بجامعة الطائف تضم في عضويتها إلى جانب عميد الكلية الدكتور عمار بن صالح الشمراني، كلاً من نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري فرج العتيبي، وعميد كلية طب الأسنان سابقًا المدير التنفيذي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد، ورئيس قسم طب الأسنان بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف الدكتور ماجد الحارثي، ورئيس قسم طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، ورئيس قسم طب الأسنان بمركز الطائف الطبي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومؤتمر مكة الدولي للتعاون في مجال التعليم الطبي وفق احتياجات سوق العمل
سبق

وقعت جامعة الطائف، ممثلة في كلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، لتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم الطبي في مهنة طب الأسنان.
ووقع مذكرة التفاهم عميد كلية طب الأسنان في جامعة الطائف الدكتور عمار بن صالح الشمراني، ورئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، وذلك في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وجاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان في جامعة الطائف، بحضور أعضاء اللجنة مديري القطاعات الصحية بالمنطقة وبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشمراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة والكلية على عقد شراكات متعددة مع الجمعيات والهيئات العلمية، ما يُسهم بفعالية في إنتاج المعرفة وتقديم تعليم طبي متقدم للطلبة والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رسالتها وأهدافها.

وبيّن عميد كلية طب الأسنان بجامعة الطائف أن أعضاء اللجنة الاستشارية المهنية ناقشوا خلال اجتماعهم موضوعات عدة، شملت آلية عمل اللجنة، وخطة كلية طب الأسنان وإنجازاتها، واحتياجات سوق العمل من المهارات المتخصصة، والانطباع العام عن الطلاب المتدربين في السنوات الماضية، وتدريب الامتياز، ومجالات التعاون، كما زاروا مقر الكلية واطلعوا على أقسامها المختلفة.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن دور اللجنة الاستشارية المهنية للكلية يشمل تقديم المشورة والمساعدة والإرشاد المهني للبرنامج الأكاديمي، وتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة لخريج البرنامج الأكاديمي، وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين وتطوير البرنامج.

يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان بجامعة الطائف تضم في عضويتها إلى جانب عميد الكلية الدكتور عمار بن صالح الشمراني، كلاً من نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري فرج العتيبي، وعميد كلية طب الأسنان سابقًا المدير التنفيذي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد، ورئيس قسم طب الأسنان بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف الدكتور ماجد الحارثي، ورئيس قسم طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، ورئيس قسم طب الأسنان بمركز الطائف الطبي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:12 PM

مذكرة تفاهم بين جامعة الطائف ومؤتمر مكة الدولي للتعاون في مجال التعليم الطبي وفق احتياجات سوق العمل

في إطار الحرص على عقد شراكات متعددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
131

وقعت جامعة الطائف، ممثلة في كلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، لتشجيع التعاون بينهما في مجال التعليم الطبي في مهنة طب الأسنان.
ووقع مذكرة التفاهم عميد كلية طب الأسنان في جامعة الطائف الدكتور عمار بن صالح الشمراني، ورئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري بن فرج العتيبي، وذلك في حضور مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وجاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان في جامعة الطائف، بحضور أعضاء اللجنة مديري القطاعات الصحية بالمنطقة وبعض الجامعات والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور الشمراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة والكلية على عقد شراكات متعددة مع الجمعيات والهيئات العلمية، ما يُسهم بفعالية في إنتاج المعرفة وتقديم تعليم طبي متقدم للطلبة والممارسين في مجال صحة الفم والأسنان وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رسالتها وأهدافها.

وبيّن عميد كلية طب الأسنان بجامعة الطائف أن أعضاء اللجنة الاستشارية المهنية ناقشوا خلال اجتماعهم موضوعات عدة، شملت آلية عمل اللجنة، وخطة كلية طب الأسنان وإنجازاتها، واحتياجات سوق العمل من المهارات المتخصصة، والانطباع العام عن الطلاب المتدربين في السنوات الماضية، وتدريب الامتياز، ومجالات التعاون، كما زاروا مقر الكلية واطلعوا على أقسامها المختلفة.

وأشار الدكتور الشمراني إلى أن دور اللجنة الاستشارية المهنية للكلية يشمل تقديم المشورة والمساعدة والإرشاد المهني للبرنامج الأكاديمي، وتحديد المواصفات والمهارات المطلوبة لخريج البرنامج الأكاديمي، وتقديم اقتراحات من شأنها تحسين وتطوير البرنامج.

يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية المهنية لكلية طب الأسنان بجامعة الطائف تضم في عضويتها إلى جانب عميد الكلية الدكتور عمار بن صالح الشمراني، كلاً من نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور مشاري فرج العتيبي، وعميد كلية طب الأسنان سابقًا المدير التنفيذي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة القصيم الدكتور محمد بن عبدالله المحيميد، ورئيس قسم طب الأسنان بمستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف الدكتور ماجد الحارثي، ورئيس قسم طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، ورئيس قسم طب الأسنان بمركز الطائف الطبي.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة